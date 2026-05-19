GoPro HERO13 Black : plus de 200 € de réduction sur la célèbre action cam, vite !

Jusqu’au 22 mai, AliExpress nous inonde de bonnes affaires et de codes promo. Grâce à cela, vous pouvez vous offrir la GoPro HERO13 Black à prix sacrifié. Alors si vous voulez vous offrir l’une des meilleures caméras d’action du moment sans vous ruiner, c’est le moment !

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Popularisées par la marque GoPro, les caméras d'action sont parfaitement adaptées pour filmer vos sessions de sport. Elles sont particulièrement appréciées en plongée, en ski, en vélo, en saut en parachute et globalement pour tous les sports extrêmes. Mais elles peuvent aussi être utilisées comme simple caméra de tous les jours puisqu’elles permettent de faire des vidéos et photos d’excellente qualité tout en prenant un minimum de place.

Parmi les modèles les plus appréciés, on trouve bien évidemment la GoPro HERO13 Black. Celle-ci est en vente sur le site officiel de GoPro pour 449,99 euros. Sur AliExpress, vous trouverez le même modèle affiché à 275,45 euros. C’est déjà un excellent prix. Mais en utilisant le code promo PHDFR30, vous pourrez faire baisser son prix de 30 euros supplémentaires.

Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 245,75, soit une baisse de prix colossale de 204,24 euros ! C’est une excellente offre, d'autant plus qu’il s’agit de la dernière génération de GoPro sortie.

Quelles sont les caractéristiques de la GoPro HERO13 Black ?

La GoPro HERO13 Black dispose d’un capteur capable de filmer des vidéos en 5,3K à 60 fps mais aussi de prendre des photos avec une résolution de 27 MP. Pour un rendu professionnel, les vidéos profitent d’une stabilisation impressionnante grâce à la technologie HyperSmooth 6.0. Vous aurez donc des images d’excellente qualité, même si la caméra subit de grosses secousses.

GoPro a innové avec cette treizième génération en ajoutant la possibilité de changer de modules optiques. Vous pouvez ainsi passer d’un objectif ultra grand-angle à un objectif macro très facilement. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un module anamorphique ou bien de mettre des filtres ND.

Côté ergonomie, on appréciera la présence de deux écrans, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. De cette manière, vous pouvez toujours regarder ce que vous filmez, même en selfie. En ce qui concerne l’étanchéité, ce modèle est capable d’aller jusqu’à 10 mètres de profondeur sans caisson.

Enfin, l’autonomie a été aussi grandement améliorée puisque la nouvelle batterie Enduro de 1900 mAh est jusqu’à 58% plus endurante que la génération précédente.