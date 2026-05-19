GoPro HERO13 Black : plus de 200 € de réduction sur la célèbre action cam, vite !

Jusqu’au 22 mai, AliExpress nous inonde de bonnes affaires et de codes promo. Grâce à cela, vous pouvez vous offrir la GoPro HERO13 Black à prix sacrifié. Alors si vous voulez vous offrir l’une des meilleures caméras d’action du moment sans vous ruiner, c’est le moment !

GoPro HERO13 Black

Popularisées par la marque GoPro, les caméras d'action sont parfaitement adaptées pour filmer vos sessions de sport. Elles sont particulièrement appréciées en plongée, en ski, en vélo, en saut en parachute et globalement pour tous les sports extrêmes. Mais elles peuvent aussi être utilisées comme simple caméra de tous les jours puisqu’elles permettent de faire des vidéos et photos d’excellente qualité tout en prenant un minimum de place.

Parmi les modèles les plus appréciés, on trouve bien évidemment la GoPro HERO13 Black. Celle-ci est en vente sur le site officiel de GoPro pour 449,99 euros. Sur AliExpress, vous trouverez le même modèle affiché à 275,45 euros. C’est déjà un excellent prix. Mais en utilisant le code promo PHDFR30, vous pourrez faire baisser son prix de 30 euros supplémentaires.

Vous pouvez ainsi vous l’offrir pour seulement 245,75, soit une baisse de prix colossale de 204,24 euros ! C’est une excellente offre, d'autant plus qu’il s’agit de la dernière génération de GoPro sortie.

Quelles sont les caractéristiques de la GoPro HERO13 Black ?

La GoPro HERO13 Black dispose d’un capteur capable de filmer des vidéos en 5,3K à 60 fps mais aussi de prendre des photos avec une résolution de 27 MP. Pour un rendu professionnel, les vidéos profitent d’une stabilisation impressionnante grâce à la technologie HyperSmooth 6.0. Vous aurez donc des images d’excellente qualité, même si la caméra subit de grosses secousses.

GoPro a innové avec cette treizième génération en ajoutant la possibilité de changer de modules optiques. Vous pouvez ainsi passer d’un objectif ultra grand-angle à un objectif macro très facilement. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un module anamorphique ou bien de mettre des filtres ND.

Côté ergonomie, on appréciera la présence de deux écrans, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière. De cette manière, vous pouvez toujours regarder ce que vous filmez, même en selfie. En ce qui concerne l’étanchéité, ce modèle est capable d’aller jusqu’à 10 mètres de profondeur sans caisson.

Enfin, l’autonomie a été aussi grandement améliorée puisque la nouvelle batterie Enduro de 1900 mAh est jusqu’à 58% plus endurante que la génération précédente.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Le SUV électrique Xiaomi YU7 GT bat un record de vitesse sur le circuit Nürburgring

Xiaomi donne le ton avec son futur SUV électrique YU7 GT. Il a battu un record du monde du tour le plus rapide sur l’exigeant circuit Nürburgring. Comme la La…

Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont de retour à prix mini, mais ça ne va pas durer !

Vous souhaitez acheter d’excellents écouteurs, mais attendez une belle promotion pour vous offrir un modèle haut de gamme à prix cassé ? Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro sont à…

Microsoft Teams : vos enregistrements ont disparu ? Voici comment les retrouver

Si vous constatez que certains enregistrements de vos visioconférences Teams ont disparu, sachez que vous pouvez les retrouver facilement. En réalité, ils n’ont pas été supprimés, mais encore faut-il savoir…

Courage, la crise de la RAM sera terminée d’ici un an selon cet ancien cadre de Samsung

Difficile de voir le bout du tunnel après des mois de hausse exorbitante des prix de la mémoire. Pourtant, Kye-hyun Kyung, ancien dirigeant de la section hardware de Samsung, se…

Gmail : un bug majeur touche les appareils Android, voici des solutions temporaires en attendant le correctif

Un bug généralisé et particulièrement handicapant touche actuellement Gmail sur les tablettes ou smartphones pliants Android : leur écran scintille, quand il ne devient pas complètement blanc, du texte disparaît… Google…

Cet excellent jeu Zelda est maintenant jouable nativement sur Android

Nouveau portage natif d’un jeu Zelda sur nos appareils Android. Après son arrivée sur PC, il est désormais jouable sur smartphone ou console portable tournant sous le système d’exploitation de…

Ces outils d’IA qui cherchent des bugs dans Linux créent un problème que personne n’avait prévu

Des chercheurs utilisent l’IA pour traquer des failles dans Linux et noient l’équipe sous les mêmes rapports en double. Le chaos était inévitable. Linus Torvalds, fondateur du système, a décidé…

IA

iOS 27 : deux nouvelles fonctionnalités IA seraient prévues, Apple veut vraiment rattraper son retard

Apple compte bien rejoindre le train de l’IA. En plus de la nouvelle de Siri, la firme compte propose d’autres fonctionnalités boostées à l’intelligence artificielles dans iOS 27. Une fois…

C’est confirmé, les jeux PS5 ne sortiront plus sur PC, il va falloir investir pour jouer à Ghost of Yotei

Le journaliste Jason Schreier confirme dans une publication Bluesky ce que l’on savait déjà avec une quasi-certitude. Lors d’une réunion interne, le patron des PlayStation Studios a annoncé à ses…

Lanterns : les Yellow Lanterns dans la future série DC d’HBO Max ?

Une nouvelle bande-annonce de la série Lanterns d’HBO Max en dévoile un peu plus. Parmi l’enchaînement des images, une retient l’attention puisqu’elle pourrait indiquer la présence d’une autre équipe de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.