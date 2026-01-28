WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité active toutes les options de sécurité les plus robustes, voici lesquelles

Meta vient d'annoncer l'introduction d'une nouvelle fonctionnalité dans WhatsApp dédiée aux utilisateurs les plus soucieux de leur sécurité. Baptisée “paramètres de compte stricts”, celle-ci permet de profiter en un clic de toutes les meilleures barrières de sécurité pour protéger ses conversations et ses appareils. On vous explique comment l'activer.

WhatsApp a beau avoir construit sa popularité sur son fameux chiffrement de bout en bout des conversations, cela ne rend pas la messagerie exempte de risques contre le piratage. Bien au contraire : c'est justement cette immense popularité qui attire les pirates du monde entier, qui s'en servent régulièrement de plateforme pour atteindre ses utilisateurs. Aussi, Meta introduit régulièrement de nouvelles fonctionnalités de sécurité toutes plus robustes les unes que les autres.

Si bien qu'il n'est plus toujours facile de s'y retrouver. Et s'il était possible de toutes les activer d'un coup, sans avoir à se perdre des heures dans des paramètres obscurs ? Voilà précisément ce que propose Meta avec une nouvelle fonctionnalité annoncée dans un billet de blog. Intitulée “Paramètres de compte strict”, celle-ci s'adresse avant tout aux utilisateurs ayant des conversations sensibles sur la messagerie, comme des journalistes ou autres personnalités publiques. Mais nul besoin de faire partie de cette catégorie pour en profiter.

Sur le même sujet — WhatsApp : le chiffrement de bout en bout est-il un mythe ? Cette action en justice le prétend, Meta répond

Comment activer facilement les meilleures options de sécurité sur WhatsApp

Concrètement, ces paramètres de compte strict permettent d'activer rapidement des options de sécurités très robustes. Par exemple, une fois cette case cochée depuis vos réglages, les personnes ne figurant pas parmi vos contacts ne pourront plus vous envoyer d'images, vidéos et autres pièces jointes. Ces dernières ne pourront plus vous appeler non plus, ni même vous ajouter à des groupes. Enfin, elles ne pourront plus voir votre photo de profil, votre statut ou les différents éléments de votre profil.

Pour activer cette fonctionnalités, il suffit de vous rendre dans votre Paramètres, puis dans Confidentialité > Paramètres avancés > Paramètres de compte stricts. Si vous ne voyez pas l'option sur votre smartphone, c'est normal : le déploiement n'est pas encore terminé et devrait arriver à son terme d'ici quelques mois, selon Meta. Attention toutefois, la firme précise que la qualité des appels peut être légèrement dégradée lorsque la fonctionnalité est active.