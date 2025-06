Voici le smartphone pliable le plus fin au monde, et non, ce n’est pas le Galaxy Z Fold 7 de Samsung

Honor auto-proclame son Magic V5 comme étant le smartphone pliable le plus fin au monde. Il sera présenté une semaine avant le Galaxy Z Fold 7, qui pouvait aussi prétendre à ce statut.

Samsung a officialisé la date de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. Celle-ci se déroulera le 9 juillet prochain et la marque y présentera notamment son nouveau Galaxy Z Fold 7. Mais il semble que l'un de ses concurrents tente de lui faire de l'ombre. Dans le même temps, Honor a fait savoir que son Magic V5, rival direct du Z Fold 7 sur le segment des smartphones pliables au format livre, serait dévoilé le 2 juillet, une semaine plus tôt.

Et Honor n'a pas que la faveur du calendrier dans sa besace. Alors que les caractéristiques techniques du Z Fold 7 ne sont pas encore officiellement connues, même si on en a une bonne idée grâce aux fuites, le constructeur chinois assure que son Magic V5 sera plus fin que le Galaxy Z Fold 7, et qu'il va même devenir le mobile adoptant ce type de design le plus fin au monde.

Le Magic V5 plus fin que le Galaxy Z Fold 7 ?

Honor ne se prive pas de citer et de se comparer directement à Samsung, expliquant que le Magic V5 “est conçu pour concurrencer directement le prochain Galaxy Z Fold 7” et que l'appareil sera “une alternative convaincante aux utilisateurs en quête de design, de performances et de portabilité de pointe”. Le fabricant ne veut plus se cacher et espère attirer la lumière en s'opposant frontalement au leader incontesté du marché en termes de ventes.

À sa sortie, le Magic V3 était déjà le smartphone pliable le plus fin de l'industrie, avec une épaisseur de 9,3 mm. Depuis, l'OPPO Find N5 est arrivé et a réussi à faire mieux, abaissant le record à 8,93 mm. Le Magic V5 devrait donc faire mieux, si l'on en croit la communication d'Honor. Quant à lui, le Galaxy Z Fold 7 serait plus fin que le Z Fold 6, passant à une épaisseur de 8,9 mm. Mais cela pourrait ne pas suffire pour battre le Magic V5.

Précisions que le lancement du Z Fold 7 le 9 juillet est international et que le smartphone devrait être disponible en France dès le 23 juillet. Dans le cas du Magic V5, c'est d'abord le marché chinois qui est concerné. Il débarquera chez nous un peu plus tard.