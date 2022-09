La manette sans fil Xbox passe sous les 50 € avant les French Days

À quelques jours du début de l'édition automnale des French Days 2022, les possesseurs d'une Xbox peuvent se procurer la manette sans fil de la console du même nom à moins de 50 euros. Et ça se passe sur le store officiel de Microsoft !

L'édition automnale des French Days 2022 se tiendra pendant quatre jours, du 23 au 26 septembre prochain. Juste avant l'événement commercial, la version française de la boutique en ligne Microsoft propose la manette sans fil Xbox à prix réduit.

Vendue en temps normal à 59,99 euros, la manette sans fil de la console Xbox voit son tarif diminuer à 49,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris Electric Volt de l'accessoire.

Concernant ses points forts, la manette Xbox dispose de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est aussi équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android. Enfin, la manette embarque une batterie lui permettant d'être autonome pendant 40 heures.