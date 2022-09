Pour la fin des French Days, la manette sans fil Xbox est à son meilleur prix

Pour les dernières heures de l'édition automnale des French Days 2022, les possesseurs d'une Xbox peuvent se procurer la manette sans fil de la console du même nom sous les 48 euros. À ce prix-là, mieux vaut ne pas tarder pour en profiter !

Les French Days 2022 de la saison automnale prennent fin ce soir et la boutique en ligne Micromania a décidé de proposer la manette sans fil Xbox à prix réduit.

Vendue en temps normal à 59,99 euros, la fameuse manette sans fil de la console de Microsoft voit son prix diminuer à 47,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 12 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne quatre coloris de la manette.

Pour rappel, la manette sans fil compatible Xbox Series embarque la technologie sans fil Bluetooth et une prise casque de 3,5 mm. L'accessoire est également doté d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette, et d'un bouton de partage dédié. Avec cette manette, il est possible de jouer et de basculer rapidement entre appareils, notamment entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC fonctionnant sous Windows 10 et les appareils tournant sous le système Android. Enfin, la manette embarque une batterie lui permettant d'être autonome pendant 40 heures.