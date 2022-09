Micromania : pack Xbox Series X + Halo Infinite + accessoire dès 559,98 €

Au cours d'une offre à durée limitée, l'enseigne Micromania met à l'honneur un pack Microsoft incluant la console Xbox Series X, le jeu Halo Infinite et un accessoire au choix. L'ensemble est vendu à partir de 559,98 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Sur le site Micromania, vous avez jusqu'à ce dimanche 25 septembre 2022 pour profiter d'un pack Microsoft en promotion qui comprend notamment la console Xbox Series X.

En effet, la célèbre enseigne de jeux vidéo propose le jeu Halo Infinite offert pour tout achat d'un bundle Xbox Series X. Pour en bénéficier, il suffit d'ajouter la console, le jeu en question et un accessoire au choix dans le panier. Une remise de 39,99 euros (correspondant au montant du jeu) sera alors effectuée au cours de l'étape de la commande. Ainsi, le pack vous reviendra au prix minimal de 559,98 euros.

Sortie durant l'automne 2020 en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft embarque également un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, un lecteur Blu-Ray 4K UHD et une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve surtout un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port carte mémoire.