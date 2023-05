Baisse de prix sur le pack Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition pour les French Days

La Xbox Series X fait l'objet d'un très bon deal à saisir chez Fnac, pour les French Days 2023. Au cours d'une offre à durée limitée, la console Microsoft est vendue sous forme de pack à moins de 500 euros et avec un jeu dématérialisé.

Direction le site Fnac pour ce nouveau bon plan consacré aux French Days 2023 et associé au domaine des jeux vidéo. Jusqu'à la fin de ce mois de mai, l'enseigne française spécialisée dans le high-tech propose une réduction de plus de 10% sur l'achat d'un pack incluant notamment la Xbox Series X. Affiché en temps normal à 559,99 euros, le pack Xbox Series X + Forza Horizon 5 Premium Edition est vendu à 499,99 euros.

Pour information, la Xbox Series X est accompagnée d'une manette sans fil et d'un câble HDMI. Quant à Forza Horizon 5 Edition Premium, on retrouve Forza Horizon 5 Edition standard, Forza Horizon 5: DLC Hot Wheels, Forza Horizon 5 Rally Adventure, un abonnement VIP, un Pass voiture ou bien encore un Pack de bienvenue.

Sortie en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle 4320p. La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.