Magic Keyboard : le clavier Apple pour Mac, iPad et iPhone est à 69 €

Avis aux utilisateurs d'un Mac, d'un iPad ou d'un iPhone ! Si vous avez besoin d'un clavier sans fil compatible avec l'écosystème Apple, Amazon propose le Magic Keyboard à 69 euros dans le cadre du Prime Day.

À l'occasion de son Prime Day 2023, Amazon a pris la décision de réduire le prix d'un clavier sans fil conçu par Apple. Proposé en temps normal à 89 euros, le Magic Keyboard disponible dans sa version française est au tarif réduit de 69 euros ; soit une remise de 20 euros exclusivement réservée aux membres Prime.

Compatible sur un Mac avec macOS 11.3 (minimum), un iPad avec iPadOS 14.5 (ou version ultérieure) et un iPhone avec iOS 14.5 (ou modèle supérieur), le Magic Keyboard d'Apple garantit une frappe d’un confort et d’une précision remarquables. Sans fil et rechargeable, l'accessoire dispose d'une batterie longue durée et fonctionne pendant une durée estimée à un mois entre deux charges.

Le clavier est fourni avec un câble tissé USB‑C vers Lightning qui permet de le jumeler et de le recharger en le branchant sur le port USB‑C du Mac. Enfin, l'Apple Magic Keyboard affiche des dimensions de 27,89 cm de largeur et 11,49 cm d'épaisseur, pour un poids d'environ 240 grammes.