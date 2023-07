Le prix du MacBook Air M1 continue de chuter : il passe à 929€ pour le Prime Day

Depuis la sortie du MacBook Air avec la puce M2, le prix de la version M1 ne cesse de baisser. Il est toujours en vente à 1199 € sur le site officiel d’Apple mais de nombreux sites de e-commerce l’affiche à 999 €. Durant le Prime Day, Amazon va plus loin et le propose à seulement 929€. C’est le dernier jour pour en profiter, vite !

Le Prime Day se déroule cette année les 11 et 12 juillet sur Amazon. Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter des offres exceptionnelles proposées par le géant du e-commerce. Ces promotions sont réservées aux abonnés d’Amazon Prime mais vous pouvez profiter de l’essai gratuit de 30 jours dès à présent. Si finalement les avantages proposés par l’abonnement ne vous conviennent pas, vous pouvez bien évidemment résilier sans être débité avant la fin de la période d’essai.

Comme d’autres sites de e-commerce durant les soldes, Amazon proposait le MacBook Air M1 à moins de 1000€. Mais avec le Prime Day, son prix chute à 929€. C’est une jolie offres si vous voulez un ordinateur portable compact qui tient la route.

Nouvelle baisse de prix sur le MacBook Air M1 pour le Prime Day

Le MacBook Air M1 est aujourd’hui encore un bon ordinateur portable. Il se distingue par ses dimensions compactes et sa sublime dalle Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Les images sont réalistes et les couleurs éclatantes.

Il est équipé de la puce M1, la première conçue par Apple pour les MacBook. Elle comprend un CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. C’est un processeur performant qui baisse considérablement la consommation énergétique de l’ordinateur. Il profite aussi d’une mémoire vive de 8 Go et d'un SSD de 256 Go.

Enfin, l’autonomie de l’ordinateur de la marque à la pomme atteint les 18 heures sur une seule charge. Pour en savoir plus sur les caractéristiques, nous vous invitons à lire notre test du MacBook Air M1 de 2020.

