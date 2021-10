MacBook Pro 14 et 16 pouces : où acheter les ordinateurs superpuissants d’Apple ?

Le nouveau MacBook Pro 2021 d'Apple est officiellement disponible à la précommande. Si la version 14 ou 16 pouces vous intéresse, il est possible de la réserver dès à présent. L'ensemble des commerçants en ligne les proposent à la précommande. Date de livraison prévue le 26 octobre prochain.

Macbook Pro 14 M1 Pro 512Go Meilleurs prix 2,249.00 € Voir Boulanger

💰MacBook Pro : où l'acheter pour le recevoir le jour de sa sortie ?

C'est lors de la keynote du 18 octobre 2021 qu'Apple a présenté ses nouveaux MacBook Pro 2021 14″ et 16″. La firme de Cupertino a dans la foulée ouvert les précommandes sur son site. Cela dit, la demande étant tellement élevée, que les délais de livraison qui devaient à la base être fixés au 26 octobre 2021 ont vite augmentés pour au final atteindre plus d'un mois.

Cependant, si vous souhaitez recevoir votre MacBook Pro le jour de sa sortie, il est toujours possible de le commander auprès des commerçants tels que Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty/Fnac qui assurent que les livraisons ne prendront pas de retard.

Concernant le prix du MacBook 2021, il est proposé dans sa version 14 pouces à partir de 2 249 €. Il s'agit du MacBook Pro avec la configuration basique embarquant la puce M1 Pro, 16 Go de mémoire RAM et un SSD de 512 Go. Pour le MacBook Pro en 16 pouces, le prix de départ est quant à lui de 2 749 €, avec la même configuration de base présente sur le modèle 14 pouces.

🤔Quelles sont les nouveautés du nouveau MacBook Pro ?

Les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max

La grosse nouveauté de ces nouveaux MacBook Pro 2021, ce sont les nouveaux SoC M1 Pro et M1 Max, qui selon les premiers benchmarks serait deux fois plus rapide que la Puce M1. Les nouvelles puces d'Apple comptent désormais 8 à 10 cœurs CPU pour la variante Pro et 10 cœurs pour la M1 Max. Côté GPU, la M1 Pro embarque dorénavant 14 à 16 cœurs, et on retrouve 24 à 32 cœurs sur la variante M1 Max.

La recharge rapide, mais pas pour tout le monde

La firme à la Pomme a également annoncé lors de sa keynote, une technologie de recharge rapide permettant de récupérer 50% d'autonomie de la batterie en l'espace de 30 minutes. Cela dit, le chargeur 67W inclus n’est pas compatible avec la charge rapide, notamment sur le MacBook 14″ disposant de la configuration minimale (CPU 8 cœurs, GPU 14 cœurs, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go). Si vous optez pour un MacBook Pro 16 pouces, vous aurez quelque soit sa configuration, le chargeur USB-C de 140W, qui est évidemment compatible avec la recharge rapide.

L'écran Liquid Retina XDR 120 Hz Pro Motion

Pour la première fois de l'Histoire, les MacBook Pro 2021, déclinés en deux tailles de 14 et 16 pouces intègre un écran proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. A l'instar de celui que l'on retrouve sur les iPad Pro, cet écran Liquid Retina XDR 120 Hz ProMotion permettra donc à ses utilisateurs de profiter d'une expérience gaming digne de ce nom. Enfin, cette fréquence adaptative, est empruntée à celle que l'on retrouvait déjà sur les iPhone 13 Pro.

La disparition du Touch Bar

Cette nouvelle génération 2021 du MacBook Pro signe aussi l'abandon de la fameuse TouchBar. Cette dernière, inaugurée par Apple en 2016, se présente sous la forme d'un mini écran tactile qui permettait d'accéder rapidement à des commandes courantes. Notamment sur des logiciels spécialisés comme Photoshop ou IAWriter. La Touch Bar n'a pas séduit les utilisateurs et Apple a donc prix en compte leurs avis en décidant de la faire disparaître sur ses nouveaux MacBook Pro.

L'apparition de la recharge magnétique MagSafe

La recharge magnétique MagSafe, que l'on retrouve sur les iPhone 12 et iPhone 13 fait son apparition sur les MacBook Pro 2021. Sur iPhone, ce système de recharge sans fil permet de le maintien en place du chargeur, ce grâce à des aimants. Cependant, sur ses nouveaux MacBook, Apple la propose sous la forme d'un câble magnétique assurant que le Mac ne finira pas à terre si quelqu'un se prend les pieds dans les câbles de la machine. Enfin, notez qu'il est toujours possible de recharger l'engin via un port Thunderbolt.