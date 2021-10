MacBook Pro 2021 officiel : écran ProMotion, puce M1 Pro/Max…c’est une vraie révolution !

Apple vient de lever le voile sur les MacBook Pro 2021. Cette nouvelle génération d'ordinateurs haut de gamme se distingue grâce à deux puces M1 Pro et Max développées par Apple, un nouveau design entièrement revu avec encoche, la recharge MagSafe et un écran ProMotion. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Après la conférence de rentrée consacrée aux iPhone 13, iPad mini et Apple Watch Series 7, Apple a organisé une seconde keynote pour annoncer une nouvelle génération de MacBook Pro. Avec cette cette nouvelle gamme, Apple continue de s'émanciper des puces Intel. Au sein des ordinateurs, on trouve d'abord deux puces conçues par Apple Silicon et basée sur l'architecture ARM : l'Apple M1 Pro et l'Apple M1 Max.

Ces puces font suite au processeur M1 annoncé l'année dernière. Intégré au Mac mini, au MacBook Air, auMacBook Pro, à l'iMac et au dernier iPad Pro, le processeur M1 est parvenu à doper l'autonomie des appareils de la marque. Grâce cette puce maison, Apple a fortement amélioré ses PC et compte bien transformer l'essai cette année avec deux nouveaux processeurs orientés pour les professionnels. “Le MacBook Pro est conçu pour les développeurs, les photographes, les cinéastes, les artistes 3D, les scientifiques, les producteurs de musique et tous ceux qui veulent le meilleur ordinateur portable au monde”, vante d'ailleurs Apple.

Apple M1 Pro, M1 Max, écran mini-LED ProMotion, MagSafe…le MacBook Pro fait peau neuve, il était temps !

Le nouveau MacBook Pro se distingue donc d'abord grâce à la présence d'un puissant processeur. Gravé en 5nm, le processeur M1 Pro est 70% plus puissant que le M1 de l'année dernière. Il est équipé d'un CPU de 10 cœurs (8 pour la puissance et 2 coeurs économes) et un GPU de 16 cœurs. Grâce à ce GPU, Apple promet des performances graphiques deux fois plus élevées que sur le M1.

Le processeur est optimisé pour ProRes, le code vidéo exigeant d'Apple. “M1 Pro ajoute un accélérateur ProRes dans le moteur multimédia, offrant un traitement vidéo incroyablement rapide et économe en énergie”, explique Apple. La puce promet une vitesse de mémoire jusque' à 200 GB/s, soit 3 fois plus que le M1.

De son côté, le M1 Max est encore plus véloce. Il promet une vitesse de mémoire allant jusqu'à 400 GB/s. Le GPU 32 coeurs de la puce M1 Max promet des performances graphiques 4 fois plus élevées que le M1 standard. De son côté, le CPU de huit cœurs offre une hausse des performances par rapport aux M1 sans consommer plus d'autonomie. Dédiées aux pros, la puce gère jusqu'à quatre écrans externes. Bref, c'est une véritable fusée.

Apple décline la gamme des MacBook Pro en deux modèles : un ordinateur avec écran 14 pouces et un ordinateur avec un écran de 16 pouces. Le géant de la Silicon Valley mise sur un écran Liquid Retina XDR 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Pour la première fois, un MacBook offre une fréquence de rafraîchissement élevée, ce qui est idéal pour le gaming. Comme sur les iPhone 13 Pro, il s'agit d'une fréquence adaptative.

Concrètement, la fréquence de l'écran Liquid Retina XDR s'adapte à ce que vous faites. Si vous regardez une série ou que vous jouez à un jeu, la fréquence grimpe. Si vous regardez une photo ou un fichier PDG, la fréquence redescend pour limiter l'impact de cette technologie sur l'autonomie. Apple promet d'ailleurs une autonomie de 21 heures, soit 17 heures de lecture vidéo sur le 14 pouces et 21 heures sur le 16 poucesL'écran peut monter à 1600 nits mais la luminosité est généralement cantonnée à 1000 nits.

Apple a aussi revu de fond en comble le design de l'ordinateur. Pour la première fois, Apple intègre une encoche sur l'écran de l'ordinateur. Cette encoche, héritée des iPhone, embarque la webcam. Par contre, elle ne renferme pas les capteurs TrueDepth destinés à Face ID. Les MacBook se contentent à nouveau d'un capteur TouchID logé sur le bouton d'allumage. Cette encoche n'est pas inutile. Elle permet à Apple de réduire la bordure supérieure de 60% et de remonter la barre des tâches de MacOS pour offrir une surface d'affichage plus importante. Apple assure que les bordures ont été réduites de 24 %.

Cette génération signe l'abandon de la fameuse TouchBar. Inaugurée en 2016, la Touch Bar est un minuscule écran tactile qui permet d'accéder rapidement à des commandes courantes, notamment sur des logiciels spécialisés comme Photoshop ou IAWriter. Cette barre tactile n'a pas rencontré l'adhésion des utilisateurs. Face à l'avis des usagers, Apple a décidé d'enterrer la Touch Bar.

Coté connectique, Apple mise sur un port HDMI et un lecteur de cartes SD en plus des ports USB-C habituels qui sont placés sur la tranche. Citons l'entrée en scène de la recharge magnétique MagSafe. Sur les iPhone 12, cette recherche sans fil permet de maintenir le chargeur en place grâce à des aimants. Sur les MacBook, elle prend la forme d'un câble magnétique qui s'assure que le PC ne finira pas à terre si quelqu'un se prend les pieds dans les câbles de la machine. Ce système a été intégré pendant des années aux ordinateurs Apple avant d'être abandonné (au grand dam des usagers). Notez qu'il est toujours possible de recharger l'engin via un port Thunderbolt.

Côté audio, Apple explique avoir fortement amélioré les haut-parleurs . Les MacBook sont d'ailleurs compatibles avec l'audio spatial. Enfin, on notera l'intégration d'une une webcam 1080p. Pendant de longues années, la marque s'est bornée à placer une webcam 720p sur ses MacBook. L'essor du télétravail et des conférences en ligne sur Zoom a visiblement poussé Apple à changer ses habitudes.

Quel prix et quelle date de sortie ?

Apple va proposer le MacBook Pro à un prix de départ de 2 249 euros pour la version 14 pouces. L'édition avec écran de 16 pouces est quant à elle affichée à 2 749 euros. En fonction de la configuration et de la taille d'écran choisie, le prix grimpe évidemment. Le MacBook Pro 14 pouces avec toutes les options monte ainsi à 6 659 euros. Le modèle 16 pouces avec full option grimpe à 6 839 euros.

Les ordinateurs arriveront sur le marché ce 26 octobre 2021 mais les précommandes sont déjà ouvertes. Que pensez-vous de cette nouvelle génération qui apporte une foule de nouveautés ? On attend votre avis dans les commentaires.