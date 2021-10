Keynote Apple : comment suivre le lancement du MacBook Pro 2021, le PC le plus puissant du monde ?

Apple organise une seconde keynote ce lundi 18 octobre 2021 dès 19h. Lors de cette conférence très attendue, le géant de la Silicon Valley devrait annoncer une nouvelle génération de MacBook Pro. Il se pourrait aussi que les AirPods 3 soient dévoilés dans la foulée. On fait le point sur les annonces attendues lors de la présentation “Unleashed” de ce soir.

Après la keynote consacrée aux iPhone 13, l'iPad mini et à l'Apple Watch Series 7, Apple est d'ores et déjà de retour sous les feux de la rampe. Le constructeur californien organise une nouvelle conférence ce lundi 18 octobre 2021. La keynote débutera à 19h, heure de Paris.

Fidèle à ses habitudes depuis la pandémie, le géant de Cupertino se contentera d'une vidéo de présentation retransmise en ligne. Tournée depuis l'Apple Park, le campus d'Apple, la séquence sera diffusée sur le site web de la marque et sur YouTube. Les possesseurs d'une Apple TV pourront aussi regarder l'événement sur leur téléviseur par le biais d'une app dédiée. Nous serons évidemment au rendez-vous pour découvrir l'événement avec vous.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA KEYNOTE APPLE DU 18 OCTOBRE 2021 ?

Quand a lieu la keynote Apple? : lundi 18 octobre 2021

: lundi 18 octobre 2021 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre le live d'Apple : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus Combien de temps va durer le live : plus ou moins une heure

Que faut-il attendre de la keynote de ce soir ?

La conférence Apple sera surtout consacrée aux nouveaux MacBook Pro. Cette nouvelle génération se distinguera d'abord grâce à sa puce M1X, un nouveau chipset mis au point par Apple Silicon. Avec cette nouvelle gamme, Apple inaugurerait aussi un nouveau design qui comprend une encoche sur l'écran. Parmi les nouveautés, on trouverait aussi l'écran mini-LED ProMotion, une webcam 1080p, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire par défaut.

D'après certaines rumeurs, Apple profitera aussi de la conférence pour annoncer les AirPods 3. Le constructeur aurait complétment revu le design des AirPods avec notamment une tige plus courte. L'étui de recharge des accessoires serait ainsi plus petit et plus discret.

Rendez-vous est donc pris à 19h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence d'Apple consacrée aux nouveaux MacBook. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette conférence.