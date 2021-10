Apple présente M1 Pro et M1 Max, deux SoC surpuissants pour les MacBook Pro

À l’occasion de sa dernière keynote, Apple a dévoilé deux nouveaux SoC : le M1 Pro et le M1 Max. Ces deux SoC, gravés en 5 nm, intègrent jusqu’à 10 cœurs pour le CPU et 32 cœurs pour le GPU. Promettant des performances hors normes et une efficience énergétique inégalée, les deux composants sont dédiés aux nouveaux MacBook Pro annoncés conjointement.

Ce soir, Apple organisait sa seconde keynote automnale. Un mois après la keynote des iPhone, la firme de Cupertino a levé le voile sur la quatrième génération d’AirPods, sur une nouvelle formule plus économique pour Apple Music, ainsi que sur un nouveau MacBook Pro. Ce dernier se décline en deux tailles d’écran (14 et 16 pouces). Ils seront proposés à partir de 2249 euros pour le plus petit et 2749 euros pour le grand.

Lire aussi – AirPods 3 : Apple dévoile ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit passive à 199 euros

L’une des particularités de ce nouvel ordinateur portable est l’intégration d’une nouvelle puce. Et plus exactement de deux nouvelles puces. Il s’agit des M1 Pro et M1 Max qui viennent s’ajouter au M1 qu’Apple a présenté il y a un peu moins d’un an. Les deux SoC s’appuient sur celui-ci, mais profitent d’une augmentation considérable des éléments qui les composent. Que ce soit au niveau du CPU, du GPU, des décodeurs vidéo, des contrôleurs vidéo, du processeur neural ou encore de la bande passante pour la RAM.

Apple M1 Pro et Max : jusqu'à 10 coeurs dans le CPU et 32 coeurs dans le GPU

Entrons dans le détail. M1 Pro et M1 Max sont deux SoC similaires à ce que vous retrouvez dans les smartphones d’Apple… mais en beaucoup plus puissants. Côté CPU, M1 Pro profite de 8 à 10 cœurs, tandis que M1 Max intègre 10 cœurs à tous les coups. Pour le GPU, M1 Pro a 14 ou 16 cœurs, tandis que M1 Max en intègre 24 ou 32 ! Le M1 Pro gère jusqu’à 5,2 téraflops, tandis que le M1 Max peut gérer jusqu’à 10,4 téraflops… Soit le double.

Le processeur neural dispose de 16 cœurs dans les deux cas. M1 Pro et M1 Max disposent également d’un nouveau décodeur ProRes (en vidéo) et d’un nouveau contrôleur Thunderbolt 4. M1 Pro est capable de gérer jusqu’à 2 écrans externes, tandis que M1 Max peut en gérer jusqu’à 4. Côté RAM, le M1 Pro et M1 Max se déclinent en deux versions : 16 ou 32 Go pour le premier, 32 ou 64 Go pour le second.

Avec M1 Pro et M1 Max, Apple ne vise pas les performances, mais l'efficience

L’idée d’Apple avec M1 Pro et M1 Max n’est pas transformer le MacBook Pro en machine de jeu, mais en ordinateur de création ultra portable et ultra endurant. M1 Pro et M1 Max ne se distinguent pas par leur grande puissance, Apple avouant qu’il existe des plates-formes tout aussi performantes. Mais ils se distinguent par une efficience énergétique bien plus élevée, c’est-à-dire le rapport entre puissance et consommation.

Apple annonce une baisse de 70 % de la consommation d’énergie à puissance équivalente entre un M1 Pro ou M1 Max et un processeur concurrent. Idem côté GPU, puissance 7 fois supérieure pour la même consommation d'énergie, 70 % d’énergie consommée en moins à puissance égale face à un GPU intégré et 40 % en moins par rapport à un GPU intégré. Voilà de vrais arguments face aux ultraportables concurrents.

M1 Max : il faut payer plus de 3000 euros pour en profiter

Les M1 Pro et M1 Max sont deux SoC que vous retrouverez aujourd’hui exclusivement dans les MacBook Pro. Cela veut dire que ni les MacBook Air, ni les Mac Mini, ni même les iPad Air ou Pro ne devraient en profiter. Cela veut dire aussi que ces derniers devront attendre M2 pour bénéficier d’une mise à jour de leur plate-forme. Le nouveau MacBook Pro est le premier ordinateur d’Apple à en profiter. Mais attention, si vous cherchez à vous procurer un ordinateur avec M1 Max, les configurations sont assez chères.

En effet, le chipset ultra performant est proposé uniquement avec les configurations les plus élevées du MacBook Pro. La configuration minimale en 14 pouces coûte 3209 euros (M1 Max, GPU 24 cœurs, 32 Go de RAM, 512 Go de stockage) tandis que la configuration minimale en 16 pouces coûte 3439 euros (M1 Max, GPU 24 cœurs, 32 Go de RAM, 512 Go de stockage). Il n’est pas possible d’acheter un MacBook Pro avec M1 Max sans dépenser moins de 3000 euros…