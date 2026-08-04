Le bracelet de cette montre connectée deviendrait un écran une fois retiré du poignet

Les fabricants rêvent depuis longtemps d’un écran qui grandirait sans faire grossir l’appareil, et Motorola vient de transposer cette idée au poignet. La marque a obtenu un brevet décrivant une montre connectée capable de changer complètement de forme. Le secret se cache dans une pièce que personne n’imaginait utile à l’affichage.

La course à la surface d’affichage occupe les fabricants depuis l’arrivée des premiers écrans pliables. Les charnières, les dalles enroulables et les panneaux coulissants poursuivent le même but, offrir plus grand sans rendre l’appareil encombrant. Samsung préparerait cinq smartphones à écran extensible pour 2027, dont un premier modèle coulissant. Les objets portés au poignet restent pourtant à l’écart de cette évolution. Leur cadran mesure rarement plus de quelques centimètres. La lecture des cartes, des graphiques et des relevés sportifs y devient vite pénible.

Le constructeur américain avance de son côté sur ce terrain. Motorola a complété sa gamme d’accessoires connectés avec une montre, un traceur et une enceinte au début de l’année. La firme explore en parallèle des formats nettement plus inhabituels dans ses laboratoires. Un brevet accordé fin juillet décrit une montre connectée capable de se réorganiser entièrement. L’appareil partirait cette fois du poignet, alors que les prototypes précédents de la marque partaient tous d’un téléphone.

La montre connectée de Motorola offrirait un grand écran une fois posée sur une table

La montre connectée imaginée par Motorola se transformerait en deux temps. Le site Burnplate a repéré le brevet US 12 693 705, qui décrit une sangle articulée autour d’un axe central. Le porteur retirerait l’appareil de son bras, puis déplierait le bracelet en deux parties distinctes. Les deux moitiés viendraient ensuite se rejoindre pour former une dalle souple unique. Des aimants ou un système d’emboîtement maintiendraient l’ensemble pendant la consultation. Le résultat resterait court mais large, plus proche d’une bande d’affichage que d’un véritable smartphone.

Motorola explore ce terrain depuis plusieurs années. Le constructeur avait montré en 2022 un mobile enroulable dont l’écran passait de 4 à 6,5 pouces, puis un concept de dalle pOLED capable de s’enrouler autour du bras en 2023. Ces prototypes partaient toujours du téléphone. Le nouveau document inverse la logique et vise surtout la consultation des données d’activité et de santé, aujourd’hui à l’étroit sur un petit cadran. Aucun produit commercial n’est annoncé pour l’instant. Un brevet accordé ne garantit jamais une mise en fabrication.