Redmi Pad 2 Pro : avec cette impressionnante chute de prix, la tablette de Xiaomi devient accessible

Du 1er au 7 août, AliExpress propose de très nombreuses promotions sur tout son site. En plus, vous pouvez utiliser une série de codes promo cumulables pour obtenir des prix minis ! On a trouvé pour vous une excellente tablette Xiaomi pour seulement 163,83 euros. On vous explique comment faire pour en profiter.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous vous ennuyez pendant vos vacances ? Bonne nouvelle ! AliExpress vous permet en ce moment de vous offrir une superbe tablette Xiaomi à prix cassé. Vous pourrez l’utiliser pour regarder des films et séries, mais aussi aller sur internet ou même jouer.

Cette tablette qui offre un rapport qualité-prix imbattable, c’est la Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi. Son prix de vente conseillé est de 451 euros. Mais pendant sa période de promotion Local Day, qui a lieu jusqu’au 7 août 2026, AliExpress affiche ce modèle à 183,83 euros. Et en utilisant le code promo PHDFRS20, le prix chute à seulement 163,83 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis un entrepôt en France. Et si jamais vous changez d’avis, vous avez 90 jours pour la renvoyer gratuitement.

Voici la liste des codes à utiliser actuellement dans votre panier sur AliExpress :

2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02

6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11

20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30

45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45

63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Pourquoi choisir la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ?

La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro tourne avec la puissante puce Snapdragon 7s Gen 4 associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. C’est donc un modèle qui pourra faire tourner toutes vos applications de façon fluide et agréable. En plus, le processeur gravé en 4 nm est très économe en énergie. Si vous ajoutez à cela une batterie XXL de 12 000 mAh, vous obtenez une autonomie qui atteint jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.

En ce qui concerne l’affichage, vous pourrez profiter d’un grand écran de 12,1 pouces capable d’afficher plus de 1 milliard de couleurs. Il offre une excellente résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), une luminosité maximum de 600 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Vous avez ainsi des images nettes, lumineuses, fluides et colorées. Le combo parfait pour profiter de vos contenus dans les meilleures conditions.