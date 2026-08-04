Redmi Pad 2 Pro : avec cette impressionnante chute de prix, la tablette de Xiaomi devient accessible

Du 1er au 7 août, AliExpress propose de très nombreuses promotions sur tout son site. En plus, vous pouvez utiliser une série de codes promo cumulables pour obtenir des prix minis ! On a trouvé pour vous une excellente tablette Xiaomi pour seulement 163,83 euros. On vous explique comment faire pour en profiter.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Vous vous ennuyez pendant vos vacances ? Bonne nouvelle ! AliExpress vous permet en ce moment de vous offrir une superbe tablette Xiaomi à prix cassé. Vous pourrez l’utiliser pour regarder des films et séries, mais aussi aller sur internet ou même jouer.

Cette tablette qui offre un rapport qualité-prix imbattable, c’est la Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi. Son prix de vente conseillé est de 451 euros. Mais pendant sa période de promotion Local Day, qui a lieu jusqu’au 7 août 2026, AliExpress affiche ce modèle à 183,83 euros. Et en utilisant le code promo PHDFRS20, le prix chute à seulement 163,83 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis un entrepôt en France. Et si jamais vous changez d’avis, vous avez 90 jours pour la renvoyer gratuitement.

Voici la liste des codes à utiliser actuellement dans votre panier sur AliExpress :

  • 2 € de remise dès 18 € d’achat : PHDFRS02
  • 6 € de remise dès 45 € d’achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 149 € d’achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d’achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d’achat : PHDFRS45
  • 63 € de remise dès 499 € d’achat : PHDFRS63

Pourquoi choisir la tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ?

La tablette Xiaomi Redmi Pad 2 Pro tourne avec la puissante puce Snapdragon 7s Gen 4 associée à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. C’est donc un modèle qui pourra faire tourner toutes vos applications de façon fluide et agréable. En plus, le processeur gravé en 4 nm est très économe en énergie. Si vous ajoutez à cela une batterie XXL de 12 000 mAh, vous obtenez une autonomie qui atteint jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.

En ce qui concerne l’affichage, vous pourrez profiter d’un grand écran de 12,1 pouces capable d’afficher plus de 1 milliard de couleurs. Il offre une excellente résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), une luminosité maximum de 600 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Vous avez ainsi des images nettes, lumineuses, fluides et colorées. Le combo parfait pour profiter de vos contenus dans les meilleures conditions.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Galaxy A17 : en promo à moins de 135 €, il a tout d’un smartphone bien plus cher

Le Samsung Galaxy A17 profite d’un très bon prix en ce moment. Grâce à une réduction de 33% il passe à moins de 135 €, ce qui représente un bon…

« Regarde à 2:14 » : Google Drive met fin à cette corvée quand vous commentez une vidéo

Personne n’aime décrire à l’écrit le passage exact d’une vidéo dont il veut parler. Google Drive vient de tirer un trait sur cette galère avec une nouvelle fonction. Le travail…

Spotify sur Android est très lent chez certains utilisateurs, la firme enquête

Des utilisateurs de Spotify sur Android témoignent de lenteurs rendant parfois l’application inutilisable. Le service reconnaît le souci et demande aux personnes concernées de se faire connaître. Le service de…

Le Google Pixel 11 Pro XL se dévoile en photo dans sa couleur “Canyon”

Quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11 Pro XL de Google, voici une série de photos pour le découvrir dans la couleur sur laquelle la firme semble vouloir…

Crise de la RAM : Samsung, l’un des principaux fabricants de mémoire, confirme que la situation va s’aggraver en 2027

Lors de son dernier rapport financier, Samsung a présenté ses prévisions pour le marché de la RAM en 2027. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance…

Atteindre l’océan de cette lune de Jupiter serait bien plus difficile que prévu, voici pourquoi

L’océan enfoui sous la glace d’Europe reste la piste la plus sérieuse pour trouver de la vie ailleurs. Deux sondes filent déjà vers cette lune de Jupiter pour l’examiner de…

Pourquoi de nombreuses applications pour Samsung Smart TV vont disparaître

Samsung annonce la suppression de plusieurs applications disponibles pour ses TV connectées suite aux travaux d’experts en cybersécurité. Ils ont découvert un comportement répandu et potentiellement très dangereux. Cela fait…

Google Messages : cette petite nouveauté va rendre l’application beaucoup plus agréable à utiliser

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Messages qui va plaire aux accros de la pièce jointe. Grâce à cette dernière, fini de passer des heures…

Le Xiaomi Redmi 17 mis en vente par erreur avant même son officialisation, voici sa fiche technique et son prix

Xiaomi n’a même pas eu le temps de présenter officiellement son Redmi 17 qu’un revendeur polonais l’a proposé à la vente hier. La page a rapidement été supprimée, mais pas…

Cette mise à jour de Google Health met fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone

Porter un bracelet Fitbit avec un iPhone imposait jusqu’ici un compromis pénible. Les mesures enregistrées restaient prisonnières de l’application de Google, loin du tableau de bord santé d’Apple. La dernière…