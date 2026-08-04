« Regarde à 2:14 » : Google Drive met fin à cette corvée quand vous commentez une vidéo

Personne n’aime décrire à l’écrit le passage exact d’une vidéo dont il veut parler. Google Drive vient de tirer un trait sur cette galère avec une nouvelle fonction.

Le travail à plusieurs sur un même fichier est devenu la norme dans les outils en ligne. Les suites bureautiques multiplient les options de commentaire, de suggestion et de validation pour éviter les échanges par mail. Chez le géant du numérique, cette logique s’étend maintenant à l’intelligence artificielle, puisque Gemini exploite désormais les remarques laissées dans Google Docs pour suggérer des corrections. La vidéo restait pourtant le parent pauvre de cette collaboration. Un texte se relit ligne par ligne, un montage impose de retrouver soi-même le passage concerné.

Le service de stockage en ligne de Mountain View avance vite sur ce terrain. Google Drive a déjà revu son scanner de documents pour accélérer la numérisation. La plateforme s’attaque cette fois au lecteur vidéo intégré, utilisé aussi bien par les entreprises que par les particuliers. La relecture d’un montage y reposait jusqu’ici sur des remarques générales, attachées au fichier et non à un instant donné. Chacun devait noter l’horaire à la main puis espérer que son interlocuteur retrouve le bon passage.

Google Drive ancre désormais chaque commentaire à un instant précis de la vidéo

Les commentaires horodatés arrivent dans le lecteur vidéo de Google Drive. Le blog Google Workspace Updates explique que chaque remarque s’accroche à un moment précis et génère un repère visuel sur la barre de lecture. Un clic sur ce marqueur amène directement au passage concerné et met en évidence le message associé. Un bouton dédié laisse le choix entre ce format horodaté et une annotation classique portant sur tout le fichier. Les réponses, la résolution des fils de discussion et les mentions avec l’arobase restent disponibles.

Une limite mérite attention. La création de ces repères temporels passe obligatoirement par la version web de Google Drive. Depuis l’application Android ou iPhone, les annotations apparaissent bien, mais sous la forme de simples commentaires attachés au fichier entier. Le déploiement ne demande en revanche aucune manipulation. La fonction est active par défaut, sans réglage utilisateur ni contrôle administrateur. Les offres professionnelles Workspace, les abonnements Individual et les comptes personnels sont tous concernés. Les équipes qui produisent des démonstrations ou des tutoriels peuvent désormais mener leurs relectures sans quitter le service.