« Regarde à 2:14 » : Google Drive met fin à cette corvée quand vous commentez une vidéo

Personne n’aime décrire à l’écrit le passage exact d’une vidéo dont il veut parler. Google Drive vient de tirer un trait sur cette galère avec une nouvelle fonction.

femme-ordinateur-smartphone
Crédit : 123rf

Le travail à plusieurs sur un même fichier est devenu la norme dans les outils en ligne. Les suites bureautiques multiplient les options de commentaire, de suggestion et de validation pour éviter les échanges par mail. Chez le géant du numérique, cette logique s’étend maintenant à l’intelligence artificielle, puisque Gemini exploite désormais les remarques laissées dans Google Docs pour suggérer des corrections. La vidéo restait pourtant le parent pauvre de cette collaboration. Un texte se relit ligne par ligne, un montage impose de retrouver soi-même le passage concerné.

Le service de stockage en ligne de Mountain View avance vite sur ce terrain. Google Drive a déjà revu son scanner de documents pour accélérer la numérisation. La plateforme s’attaque cette fois au lecteur vidéo intégré, utilisé aussi bien par les entreprises que par les particuliers. La relecture d’un montage y reposait jusqu’ici sur des remarques générales, attachées au fichier et non à un instant donné. Chacun devait noter l’horaire à la main puis espérer que son interlocuteur retrouve le bon passage.

Google Drive ancre désormais chaque commentaire à un instant précis de la vidéo

Les commentaires horodatés arrivent dans le lecteur vidéo de Google Drive. Le blog Google Workspace Updates explique que chaque remarque s’accroche à un moment précis et génère un repère visuel sur la barre de lecture. Un clic sur ce marqueur amène directement au passage concerné et met en évidence le message associé. Un bouton dédié laisse le choix entre ce format horodaté et une annotation classique portant sur tout le fichier. Les réponses, la résolution des fils de discussion et les mentions avec l’arobase restent disponibles.

Une limite mérite attention. La création de ces repères temporels passe obligatoirement par la version web de Google Drive. Depuis l’application Android ou iPhone, les annotations apparaissent bien, mais sous la forme de simples commentaires attachés au fichier entier. Le déploiement ne demande en revanche aucune manipulation. La fonction est active par défaut, sans réglage utilisateur ni contrôle administrateur. Les offres professionnelles Workspace, les abonnements Individual et les comptes personnels sont tous concernés. Les équipes qui produisent des démonstrations ou des tutoriels peuvent désormais mener leurs relectures sans quitter le service.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify sur Android est très lent chez certains utilisateurs, la firme enquête

Des utilisateurs de Spotify sur Android témoignent de lenteurs rendant parfois l’application inutilisable. Le service reconnaît le souci et demande aux personnes concernées de se faire connaître. Le service de…

Le Google Pixel 11 Pro XL se dévoile en photo dans sa couleur “Canyon”

Quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11 Pro XL de Google, voici une série de photos pour le découvrir dans la couleur sur laquelle la firme semble vouloir…

Crise de la RAM : Samsung, l’un des principaux fabricants de mémoire, confirme que la situation va s’aggraver en 2027

Lors de son dernier rapport financier, Samsung a présenté ses prévisions pour le marché de la RAM en 2027. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance…

Atteindre l’océan de cette lune de Jupiter serait bien plus difficile que prévu, voici pourquoi

L’océan enfoui sous la glace d’Europe reste la piste la plus sérieuse pour trouver de la vie ailleurs. Deux sondes filent déjà vers cette lune de Jupiter pour l’examiner de…

Pourquoi de nombreuses applications pour Samsung Smart TV vont disparaître

Samsung annonce la suppression de plusieurs applications disponibles pour ses TV connectées suite aux travaux d’experts en cybersécurité. Ils ont découvert un comportement répandu et potentiellement très dangereux. Cela fait…

Google Messages : cette petite nouveauté va rendre l’application beaucoup plus agréable à utiliser

Google teste actuellement une nouvelle fonctionnalité au sein de son application Messages qui va plaire aux accros de la pièce jointe. Grâce à cette dernière, fini de passer des heures…

Le Xiaomi Redmi 17 mis en vente par erreur avant même son officialisation, voici sa fiche technique et son prix

Xiaomi n’a même pas eu le temps de présenter officiellement son Redmi 17 qu’un revendeur polonais l’a proposé à la vente hier. La page a rapidement été supprimée, mais pas…

Cette mise à jour de Google Health met fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone

Porter un bracelet Fitbit avec un iPhone imposait jusqu’ici un compromis pénible. Les mesures enregistrées restaient prisonnières de l’application de Google, loin du tableau de bord santé d’Apple. La dernière…

Game Boy : plus besoin d’installer un émulateur pour rejouer aux jeux de votre enfance, ce site web suffit

Brick Boy, c’est le projet qui pourrait bien sauver vos après-midi ennuyantes au bord de la piscine cet été. Le site se propose tout bonnement d’émuler n’importe quel jeu Game…

Si votre compte WhatsApp a été suspendu sans raison, voici ce qui s’est réellement passé

De nombreux utilisateurs se sont réveillés avec une messagerie totalement inaccessible. WhatsApp leur annonçait que leur compte faisait l’objet d’un examen, sans plus d’explication. Meta a fini par reconnaître que…