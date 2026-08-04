Le Google Pixel 11 Pro XL se dévoile en photo dans sa couleur “Canyon”

Quelques jours avant la présentation officielle du Pixel 11 Pro XL de Google, voici une série de photos pour le découvrir dans la couleur sur laquelle la firme semble vouloir mettre l’accent cette année.

Au moment de publier cet article, il reste moins de 10 jours avant la présentation officielle des Pixel 11 de Google le 12 août 2026 à minuit heure française. L’événement laisse très peu de place à la surprise puisque, comme toujours, cela fait des semaines que l’on sait tout ou presque sur les futurs smartphones de la firme de Mountain View. Les fuites se sont enchaînées encore plus rapidement à mesure que la date fatidique approchait, avec notamment la révélation de la fiche technique des Pixel 11.

L’esthétique n’est pas en reste avec des rendus de tous les coloris de la gamme Pixel 11. On note d’ailleurs que la couleur “Canyon” semble être celle sur laquelle veut miser Google. Le célèbre leaker Evan Blass nous montre à quoi elle ressemble quand elle habille le Pixel 11 Pro XL. Vous pouvez aussi voir la LED Pixel Glow (qui s’appellerait en fait HiLight) dans l’ilot photo arrière. La photo du smartphone couvert de gouttes servira sans doute à vanter sa résistance aux liquides.

Des photos officielles du Google Pixel 11 Pro XL quelques jours avant sa présentation

Pour rappel, le Pixel 11 Pro XL mesurerait 162,7 x 76,5 x 8,5 mm pour un poids de 226 grammes. Sa dalle Super Actua OLED LTPO de 6,8 pouces afficherait une définition de 2 992 x 1 344 pixels et serait capable de monter jusqu’à 3 600 nits en terme de luminosité. Le processeur Tensor G6 s’accompagnerait de 12 ou 16 Go de mémoire RAM, avec un stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, au choix.

Côté capteurs photo, le principal serait de 50 mégapixels, avec un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels. Le capteur selfie grimperait quant à lui à 42 MP. La batterie posséderait une capacité de 5 115 mAh, avec support de la charge filaire 45 W et sans fil Qi2. Seul le prix reste encore sujet aux spéculations. On parle de 1 199 euros, mais il s’agit aussi du tarif supposé pour le Pixel 11 Pro. Soit ce dernier sera finalement moins cher, soit le 11 Pro XL coûtera davantage qu’attendu. Réponse le 12 août.