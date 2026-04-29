Windows 11 : PowerToys a encore trouvé un nouveau moyen de vous faciliter la vie en s’inspirant cette fois de Linux

PowerToys vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur Windows 11, accueillant plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, un petit raccourci clavier qui simplifie grandement la gestion des fenêtres.

powertoys grab and move

On ne le dira jamais assez, mais PowerToys est un must-have pour quiconque souhaite avoir un peu plus de contrôle sur Windows 11. L'application apporte quantité d'outils tous plus pratiques les uns que les autres, souvent accessibles via un raccourci clavier, et se paye même le luxe d'être très régulièrement mise à jour. Justement, celle-ci vient de passer à la version v.0.99.0 et fait par la même occasion le plein de nouveautés.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'une d'elles. En effet, nous l'avons déjà évoquée dans nos colonnes lorsqu'elle est apparue pour la première fois début avril. Baptisée Grab and move, cette fonctionnalité s'inspire directement de Linux. On doute qu'elle convaincra les utilisateurs de plus en plus nombreux à migrer vers le système d'exploitation open source, mais elle retiendra peut-être un peu plus longtemps ceux qui hésitent encore à partir.

Sur le même sujet — « Ces astuces PowerToys me font gagner un temps précieux » : voici les indispensables qui révolutionnent vraiment Windows 11

Cette nouveauté PowerToys est tout simplement géniale

Grab and move fait ainsi quelque chose de très simple : elle permet de déplacer et de modifier la taille d'une fenêtre en un clic. Normalement, il est nécessaire de viser spécifiquement la barre de titre, voire l'angle de la fenêtre dans le cas de la redimension, ce qui est loin d'être pratique quand on cherche à gagner du temps. Grab and move règle cela simplement avec la touche Alt.

Concrètement, il suffit d'utiliser le raccourci Alt + Clic gauche n'importe où sur la fenêtre pour la déplacer. De la même manière, Alt + clic droit permet de la redimensionner. L'opération ne prend plus que quelques dixièmes de seconde et n'interrompt plus votre tâche en cours à essayer de trouver le bon endroit où cliquer. Il va être difficile de s'en passer.

Pour en profiter, il est nécessaire d'installer la dernière version de PowerToys en vous rendant dans l'onglet Général puis en cliquant sur Rechercher les mises à jour. Si PowerToys n'est toujours pas installé sur votre PC, vous cliquez sur ce lien ci-dessous pour le télécharger.


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