Google Home sait enfin vous dire pourquoi un appareil s’affiche hors ligne

Un appareil Google Home affiché hors ligne, c'est souvent un lien partenaire expiré qui en est la cause. L'application le détecte désormais et propose de corriger le problème en un seul appui. Google en profite pour accélérer Gemini et améliorer plusieurs autres fonctions.

La maison connectée repose sur des dizaines d'appareils reliés à des comptes tiers. Ampoules, prises, serrures ou caméras nécessitent chacun un lien entre leur fabricant et l'application Google Home. Google a régulièrement dû corriger des défauts qui affichaient ces appareils comme hors ligne, alors qu'ils fonctionnaient normalement. Ce comportement était l'une des principales sources de frustration des utilisateurs de l'écosystème.

Google publie des mises à jour régulières pour améliorer son application. Gemini pour Google Home s'est récemment étendu à 16 nouveaux pays, dont la France. Cette expansion marque une accélération de l'écosystème de domotique de la firme de Mountain View. La mise à jour du 28 avril 2026 s'attaque à plusieurs points de friction à la fois.

Google Home identifie les liens partenaires expirés et permet de les corriger d'un seul clic

Le problème des appareils fantômes trouve enfin une réponse concrète. D'après le blog officiel de Google Home, une nouvelle alerte s'affiche désormais dans l'application. Elle apparaît dès qu'un lien partenaire expiré est la cause du statut hors ligne. L'utilisateur peut corriger la situation d'un seul clic, sans chercher dans les menus de l'application. Jusqu'ici, rien n'indiquait si le problème venait du réseau, de l'appareil ou d'un compte déconnecté.

La mise à jour apporte aussi des améliorations notables à Gemini pour Google Home. L'assistant gagne jusqu'à 1,5 seconde sur les commandes d'éclairage et de prises. Cette amélioration résulte d'une optimisation du traitement des instructions. Les alarmes, minuteries et rappels répondent également plus rapidement. Ces gains sont disponibles en anglais, en français et en espagnol. Le nouveau contrôle média est désormais accessible à tous les utilisateurs. Les pochettes d'album s'affichent en grand format lors de la lecture sur enceintes, écrans connectés et Google TV Streamer.

Google profite de cette mise à jour pour lancer Google Home Vitals, un outil destiné aux développeurs partenaires. Il leur permet de surveiller leurs intégrations et d'identifier les erreurs de connexion en amont. Les abonnés Google Home Premium bénéficient aussi d'une protection en cas d'échec de paiement. Plutôt que de supprimer l'abonnement, Google le suspend temporairement. L'historique vidéo, la reconnaissance des visages et les descriptions d'événements générées par l'IA sont ainsi préservés.