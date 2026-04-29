Retrait de permis immédiat pour usage du smartphone au volant dans ce département au 1er mai

À partir du 1er mai 2026, un quatrième département s'ajoute à la liste de ceux où se servir de son smartphone au volant entraîne un retrait du permis immédiat. La sanction viendra en plus de celle normalement prévue pour l'infraction.

Utiliser son smartphone au volant pour autre chose que regarder le GPS, c'est interdit par le Code de la route. Si vous êtes pris le mobile à la main en train de répondre à un message, vérifier le statut de votre livraison ou autre, vous êtes passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Une sanction que d'aucuns trouvent trop légère quand on sait que l'usage d'un smartphone pendant que l'on conduit multiplie par 3 le risque d'accident, selon la police nationale.

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C'est pourquoi certaines préfecture ont décidé de durcir le ton dans plusieurs départements français. Et pas qu'un peu : votre permis de conduire sera retiré immédiatement. La suspension peut durer jusqu'à 6 mois, voire plus si vous avez commis d'autres infractions au moment où la police vous a arrêté. À partir du 1er mai, ce ne seront plus 3, mais 4 départements dans lesquels ce système existera. Il s'agit, pour l'instant, d'une expérimentation.

Le smartphone au volant sera puni plus sévèrement dans ce département au 1er mai 2026

Voici tous les départements où la mesure est soit déjà en place, soit en passe de l'être, en fonction de la date mentionnée entre parenthèses :

Les Landes (novembre 2025)

(novembre 2025) Le Pas-de-Calais (février 2026)

(février 2026) Le Lot-et-Garonne (février 2026)

(février 2026) La Charente-Maritime (1er mai 2026)

Avec le retrait de permis potentiel, Brice Blondel, préfet de la Charente-Maritime, espère “faire baisser le chiffre fatal des 45 morts par an sur les routes” du département. Bien qu'il s'agisse d'un test, il souhaite une pérennisation : “Cette expérience, testée dans les Landes, a montré qu’elle fonctionnait. […] On commence à noter une baisse des infractions dans ce département. […] À partir du moment où ça marche, il n’y a pas de raison pour que l’application ne soit pas définitive“. Depuis novembre 2025, 200 permis ont été retirés dans les Landes pour usage du mobile au volant.

Source : RMC