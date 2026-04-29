Bose SoundLink Flex II : l’enceinte Bluetooth passe à prix mini pour les French Days !

Toujours en vente à 179,95 € sur le site officiel de Bose, la seconde génération de la Bose SoundLink Flex est actuellement bradée durant le French Days. Boulanger l’affiche à 129,99 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La période des French days est enfin lancée ! Du 29 avril au 5 mai, vous pouvez faire le plein de bons plans. Vous cherchez une enceinte Bluetooth qui soit facile à transporter et qui délivre un excellent son ? Ce bon plan est fait pour vous.

La Bose SoundLink Flex II est une petite enceinte portable qui délivre un son puissant et riche. Et bonne nouvelle, elle est actuellement à prix cassé sur Boulanger où elle est affichée à 129,99 € au lieu de 179,99 €. Et bonne nouvelle, plusieurs coloris sont disponibles à ce prix !

Quelles sont les caractéristiques de la Bose SoundLink Flex II

En proposant des casques, des écouteurs et des enceintes à la qualité sonore irréprochable, Bose a réussi à devenir un acteur incontournable dans le monde de l’audio. La SoundLink Flex II est un concentré de tout son savoir-faire. Cette enceinte portable compacte est à la fois robuste et puissante.

Profitez ainsi d’un son haute-fidélité durant vos déplacements. Le rendu sonore est clair, riche, avec des basses profondes et des aigus cristallins. Depuis l’application Bose, vous avez la possibilité de régler l’égalisation. Grâce à sa petite taille, la Bose SoundLink Flex II est facilement transportable. Vous pouvez la tenir dans votre main, mais aussi la glisser dans un sac à dos ou l’accrocher à l’extérieur grâce à sa boucle d’accroche nylon.

Cette enceinte Bluetooth est classée IP67. Elle ne craint ni l’eau, ni la poussière. Sa coque siliconée la protège des chutes et de la rouille. Vous pouvez la jumeler avec une autre enceinte pour profiter du mode Stéréo ou Soirée. Enfin, grâce à son autonomie qui atteint les 12 heures d’utilisation, vous pouvez écouter vos morceaux préférés toute la nuit sans problème !