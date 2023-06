Apple lance un MacBook Air avec M2 et écran géant de 15 pouces à 1599 €

À l’occasion de la WWDC, Apple complète sa gamme de MacBook avec un nouveau modèle : le MacBook Air 15 pouces. Doté du plus grand écran intégré à un MacBook Air, cet ordinateur portable reprend de nombreuses caractéristiques du MacBook Air 13 pouces, dont le processeur, un « simple » M2. Ce nouveau MacBook Air sera proposé en juin à un prix de départ de 1599 euros.

Apple a tenu ce soir sa grande conférence annuelle dédiée aux développeurs, la fameuse WWDC. Une conférence concernait auparavant les systèmes d’exploitation de la firme en priorité. Mais Apple en profite généralement pour présenter de nouveaux produits. À commencer par des Mac, bien évidemment. Trois ordinateurs ont été présentés cette année : le Mac Studio, le gargantuesque Mac Pro, première version à faire la transition vers un SoC Apple Silicon, et enfin un MacBook.

Ce MacBook est un peu spécial. Ce n’est pas le refresh d’un modèle existant. Et heureusement. Depuis un an maintenant, Apple a largement mis à jour sa gamme d’ordinateurs portables avec des processeurs M2. Cela a commencé avec le MacBook Air 13 pouces que nous avons testé. Cela a continué avec les MacBook Pro dont les derniers modèles ont été déployés en début d’année. Et Apple poursuit aujourd’hui avec le MacBook Air M2 15 pouces que les rumeurs annonçaient. Un produit unique dans le catalogue de la firme.

Le premier MacBook Air avec un écran de 15 pouces

En effet, c’est la première fois qu’Apple dévoile un modèle 15 pouces de son ordinateur portable « abordable ». Jusqu’à présent, le MacBook Air profitait d’un écran de 13 pouces. Il y a donc désormais une seconde taille : 15,3 pouces exactement. Il s’agit d’un écran Liquid Retina : comprenez qu’il s’agit d’un écran LCD IPS avec une définition de 2560 x 1664 pixels. Cette dalle est compatible DCI-P3. Et la luminosité atteint, selon Apple, 500 nits. Notez, comme pour le modèle 13 pouces, que l’écran intègre une encoche avec une webcam Full HD.

Côté design, vous retrouvez les lignes très inspirées par les iPad Pro et les MacBook Pro. Elles ont été introduites dans la gamme Air avec le MacBook Air M2 de 2022. Le châssis est en aluminium. Il n’y a aucune ouverture pour la dissipation active de chaleur, puisque le M2 ne produit que très peu de chaleur. Il y a 6 haut-parleurs, dont deux pour les basses. Ce système est évidemment compatible Spatial Audio et Dolby Atmos. À l’intérieur, vous retrouvez également une grande batterie qui promet 18 heures d’utilisation en continu (sans précision sur quel usage).

Le MacBook Air M2 15 pouces est vendu à partir de 1599 euros

Un plus grand écran est le signe d’une plus grande surface pour afficher les applications, mais cela va certainement avoir un impact sur la portabilité. Et ce même si cet ordinateur ne mesure que 11,5 mm quand il est fermé et pèse moins de 1,5 kilogramme. Le clavier est un Magic Keyboard, bien évidemment, avec rétroéclairage des touches. Dans le coin supérieur, vous retrouvez Touch ID pour la protection biométrique. Sur les tranches, pas de surprise non plus : deux ports Thunderbolt / USB-C, un port jack 3,5 mm et un port Magsafe pour la recharge (mais vous pouvez aussi recharger avec un port USB).

Le MacBook Air M2 15 pouces est en précommande à partir d’aujourd’hui et sera disponible la semaine prochaine. Il y a plusieurs configurations : jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 2 To de stockage. Le prix démarre à 1599 euros.