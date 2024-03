L’Oppo Find X7 Ultra serait le meilleur photophone du marché, comment se préparer à la disparition de la vignette verte, c’est le récap’ de la semaine

L’Oppo Find X7 Ultra excelle en photographie, la vignette verte disparaitra le 1er avril, une nouvelle mission dans GTA 5 permet aux joueurs de conduire un train, c’est le récap’ de la semaine.

Un test DxOMark a révélé que l’Oppo Find X7 Ultra était le meilleur photophone du marché et Rockstar permet désormais aux joueurs de prendre le contrôle des trains dans GTA 5. Une nouvelle étude américaine montre que la valeur des voitures thermiques chute beaucoup plus vite que celle de leurs homologues thermiques. On fait le point sur la disparition de la vignette verte prévue pour le 1er avril prochain et on vous dit tout de la volonté de Microsoft d’uniformiser son écosystème Outlook.

Oppo Find X7 Ultra : un nouveau champion de la photographie

DxOMark vient de lever le voile sur son classement des meilleurs smartphones en matière de photographie. Si l’on retrouve évidemment l’iPhone 15 Pro Max ou encore le Huawei Mate 60 Pro+ dans le top 3, c’est l’Oppo Find X7 Ultra qui prend la tête avec un score impressionnant de 157 points. C’est un photophone exceptionnel qui offre une gestion efficace du bruit, une reproduction fidèle des couleurs, une grande polyvalence et une qualité d’image impeccable en portrait comme en paysage, de jour comme de nuit.

Comment se préparer à la disparition de la vignette verte ?

La vignette verte tirera sa révérence dès le 1er avril 2024, au profit d’une solution dématérialisée. Pour s’assurer que votre véhicule est bien assuré, les forces de l’ordre devront désormais consulter le FVA pour vérifier que tout est en règle. Le seul document dont vous aurez désormais besoin sera le Mémo Véhicule Assuré qui vous est délivré lors d’une nouvelle souscription et qu’il faudra présenter si vous êtes contrôlé dans les 72 heures après votre souscription, en attendant que votre nouveau contrat soit intégré au FVA.

GTA 5 : une nouvelle mission qui réjouit les joueurs

La dernière mise à jour de GTA Online fait des heureux avec une nouvelle mission disponible depuis le 7 mars dernier. Dans The Cluckin’ Bell Farm Raid, les joueurs peuvent désormais prendre le contrôle d’un train. C’est la première fois en 11 ans que Rockstar vous permet de vous transformer en chauffeur de train. Reste à savoir si vous pourrez également contrôler ce type de véhicule dans GTA 6…

La valeur des voitures électriques s’effondre bien plus vite que celle des thermiques

Une étude réalisée par l’entreprise américaine ISeeCars révèle que les prix des voitures électriques chutent beaucoup plus rapidement que ceux des voitures thermiques. En effet, les améliorations technologiques constantes et les frais de réparation conséquents en cas d’accident poussent les consommateurs à opter pour des modèles récents, laissant les véhicules plus anciens rapidement sur le carreau. Un phénomène de décote flagrant aux États-Unis mais qui se ressent également en France.

Outlook : vers une unification de la messagerie de Windows

Microsoft compte un grand nombre d’applications Outlook et souhaiterait les unifier pour rendre son écosystème plus pratique. Le but est donc de proposer une nouvelle version d’Outlook pour Windows qui réunit toutes les applications. La migration vers ce nouvel Outlook se découpera en quatre phases à savoir l’Opt-In, la Disponibilité Générale, l’Opt-Out et enfin la phase de transition qui devrait commencer en 2025 ou en 2026.

Nos tests de la semaine

OnePlus Watch 2 : petits points faibles et gros points forts

OnePlus propose ici une montre connectée aux arguments solides en matière d’autonomie, de qualité d’écran, de fluidité de la navigation ou encore de rapidité de la charge filaire. C’est une montre WearOS robuste et étanche, facile à utiliser grâce à son application unique, et idéale pour suivre vos activités sportives et garder un œil sur votre sommeil. On aurait aimé y trouver des capteurs de santé tels que l’ECG et on regrette que cette montre soit réservée au monde Android. À noter que son design ne sera pas du goût de tout le monde puisque c’est un produit assez lourd et massif. Cela étant dit la Watch 2 offre un excellent rapport qualité/prix.

Asus Zenfone 11 Ultra : séduisant malgré les deux ans seulement de mise à jour Android

Le Zenfone 11 Ultra se démarque de la concurrence grâce à son prix raisonnable pour un smartphone aussi puissant. On adore son bel écran, le joli design de sa coque et sa belle autonomie. Il a également l’avantage de posséder un port jack 3,5 mm. Côté photo, nous étions ravis de découvrir le téléobjectif 3x et de pouvoir profiter de l’excellent stabilisateur gimbal et du mode Hyper Steady.

BMW CE-02 : mini moto mais maxi prix

Cette mini moto à l’avantage d’être légère et donc facile à prendre en main. Elle pourrait séduire grâce à son style original, ses performances et son comportement rassurant. Malheureusement, la BMW CE-02 n’est pas très confortable et la vitesse de recharge est trop limitée. Des inconvénients gênants pour un deux-roues si cher.

Galaxy Book4 Pro 360 : un excellent PC pour les gros portefeuilles

Samsung propose ici un PC fin et léger au design élégant. Il est doté d’un processeur puissant et d’un sublime écran AMOLED, qui manque toutefois parfois de luminosité. Son autonomie est satisfaisante et son chargeur ne prend pas beaucoup de place. Autre point fort du Galaxy Book4 Pro 360, il est silencieux et ne chauffe pas. On adore son S-Pen même si l’on regrette qu’il n’ait pas de logement. Attention, ce PC puissant n’est pas adapté à tous les budgets.

BLUETTI AC70 : un bon rapport qualité/prix pour cette station d’énergie portable

Si vous êtes à la recherche d’une station d’énergie portable compacte, au prix intéressant et à la connectique complète, la BLUETTI AC70 pourrait vous séduire. Elle délivre une puissante impressionnante, son application est complète et sa recharge est très rapide. Seules petites ombres au tableau, l’emplacement de la prise de recharge AC n’est pas idéale et la station d’énergie n’est pas résistante à la poussière ou aux projections d’eau.

Top Spin 2K25 fera son grand retour le 26 avril 2024

Treize ans après Top Spin 4, le célèbre jeu de simulation de tennis s’apprête à faire son grand retour sous le nom de Top Spin 2K25. Notre prise en main nous a permis de découvrir les trois versions disponibles à savoir Standard, Deluxe et Grand Slam Edition. Bonne maîtrise du gameplay, immersion incroyable, simulation très complète, notre test nous a convaincus. À noter toutefois que les graphismes sont parfois inégaux.

