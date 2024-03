On a essayé Top Spin 2K25 : on est venu, on l’a vu et il nous a presque (con)vaincu

Treize ans après le dernier volet de la saga, Top Spin s’apprête à faire un retour fracassant dans le monde du jeu vidéo dans les prochaines semaines. J’ai pu approcher l’un des jeux de sports les plus attendus de l’année pendant quelques heures. Et la prise en main, bien que très courte, valait vraiment le détour.

Preview réalisée par Alix Dulac

Quelles sont les grandes simulations de tennis sur PC et console ? Les moins jeunes d'entre nous vous citeront le légendaire Final Match Tennis. D'autres pourraient évoquer l'excellent Mario Power Tennis, même si ce dernier est davantage un jeu d'arcade multijoueur qu'une simulation. Et les experts n'auront que deux licences en tête : Virtua Tennis et Top Spin.

Évoquer Top Spin, c’est raviver de profonds souvenirs pour nombre de joueurs. Des carrières écrites et remportées à la sueur de nos fronts et de nos pouces, mains crispées sur la manette. Des Grands Chelems disputés jusqu’à des heures indues. Des challenges et défis envoyés aux copains, autour d’une bonne soirée où les pizzas ne sont jamais loin du canapé. C’est surtout évoquer LA simulation de tennis de référence, portée disparue depuis 2011 et sa dernière itération, Top Spin 4 (sur Xbox 360, PS3 et PC).

Rendez-vous en avril avec raquette et manette

Treize ans et deux générations de console plus tard, Top Spin revient enfin. Le nouvel opus se nomme Top Spin 2K25. Il est développé par Hangar 13, à qui l'ont doit Mafia III par exemple, et il est édité, comme ses prédécesseurs, par 2K Games. Le jeu arrivera sur console (PS4, PS5 et Xbox One et Xbox Series S/X) et PC le 26 avril 2024. Et les plus pressés pourront même servir leurs premières balles trois jours plus tôt grâce à l'accès anticipé sur Steam.

Le jeu se décline en trois versions : Standard, Deluxe et Grand Slam Edition, 2K Games n'ayant pas encore dévoilé le contenu exact de chacune d'entre elles. Pour cette édition, Hangar 13 a choisi deux égéries légendaires : Roger Federer et Serena Williams que vous retrouvez sur les jaquettes de deux des éditions. Nous avons eu l'occasion de mettre la main pendant plusieurs heures sur la nouvelle version de cette licence tant aimée du public tennistique. Et autant dire que l'émotion était particulièrement vive pour tous ceux qui ont pratiqué Top Spin 4.

Un coup à (re)prendre et inertie à anticiper

Quelles sont donc nos impressions après quelques heures en compagnie du jeu ? Elles sont EX-CEL-LENTES. Les déplacements des joueurs, les vêtements qui bougent au vent ou le rendu et la palette des coups sont tout simplement bluffants de réalisme. Hanga 13 a voulu jouer la carte de la continuité avec les précédents opus de la saga, en utilisant le même procédé de “motion capture” (Roger Federer et Serena Williams ont tous deux participé à l'animation de leurs avatars dans le jeu) et le même moteur que Top Spin 4. À l’écran, l’ensemble est fluide, réaliste, vivant. Attention, Top Spin 2K25 conserve l’essence et l’exigence de ces petits frères, à savoir une bonne maitrise du gameplay pour pouvoir en jouir un maximum.

Et la maitrise n’est pas des plus simples, avec une jauge de réussite difficile à dompter. Cette jauge détermine, selon votre habileté à placer le curseur au milieu d’une zone verte, si votre coup est optimal ou pas. En clair, si vous êtes dedans, le coup est parfait. Sinon il est bon, passable ou mauvais. Si vous avez gardé vos réflexes sur Top Spin 4, une phase de réapprentissage sera tout de même nécessaire, le service a notamment changé, des mouvements supplémentaires ayant été implantés. Mais elle sera nettement moins longue que pour un amateur ou un novice complet. Top Spin, ce n'est pas de l'arcade : c'est définitivement une simulation. Avec la prise en main qui va avec.

Une immersion folle, mais des graphismes inégaux

Cross génération oblige (sortie du jeu sur deux générations différentes de console), on ne peut cependant pas occulter une certaine inégalité sur le plan technique. Tous les joueurs ne sont pas aussi bien réussis les uns que les autres. Que ce soit au niveau de la modélisation ou au niveau de la palette de mouvements. Hormis Roger Federer et Serena Williams, le mieux loti est pour nous, de loin, la légende André Agassi. John McEnroe a également été soigné.

Les joueurs plus récents, qui n'ont pas participé au Motion Capture, sont moins détaillés. Les expressions faciales n’étaient pas toutes convaincantes et on a même pu déceler une certaine rigidité dans les mouvements des joueurs lors des cinématiques, lesquelles jouent à fond la carte de l’immersion, avec une ambiance sur le terrain aussi complète que dans la réalité.

Une simulation de Tennis ultra complète

Côté contenu, cette preview ne couvrait qu'un seul mode de jeu : exhibition (en simple ou en double). Le contenu proposé était alléchant : dix joueurs, mélangeant à la fois des champions d'aujourd'hui (Alcaraz, Tiafoe, Swiatek, Raducanu, Gauff) et des légendes (McEnroe, Agassi, Graff), cinq surfaces (Roland-Garros, Rod Laver Arena, Arthur Ashe, Wimbledon, Indian Wells) disponibles, cinq niveaux de difficulté (sur les sept qui seront disponibles)… il y avait déjà de quoi faire. Et surtout, c'était bien suffisant pour mesurer les différences entre les joueurs et les surfaces.

Mais cela ne reflète évidemment qu'une seule partie de ce que la version finale du jeu proposera. Outre davantage de joueurs et de terrains, celle-ci inclura un mode entrainement appelé Top Spin Academy pour apprendre aux joueurs les différentes techniques. Ce mode a été développé en partenariat avec John McEnroe, lequel double l'ensemble des leçons qu'il prodigue. Ces leçons seront utiles à tous les profils de joueur, néophytes ou chevronnés. Il y a également un mode Carrière qui permet de créer son personnage de A à Z, depuis sa morphologie jusqu'à son style de jeu. L’éditeur d’avatar (MyPlayer) est extrêmement complet pour qu'aucun joueur ne ressemble exactement à un autre. Il propose évidemment des modèles préétablis pour les plus pressés. Un Season Pass est prévu et forcément. Mais son contenu n'est pas encore annoncé.

En attendant de savoir ce que les autres modes de jeu auront à nous proposer en avril, cette démo du mode Exhibition nous a permis de renouer, avec joie, avec Top Spin et avec son exigeance, que ce soit contre l'ordinateur ou contre un véritable joueur. Une première expérience plutôt convaincante.