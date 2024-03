Bluetti propose aujourd’hui une vaste gamme de batteries nomades dont nous vous proposons de découvrir en notre compagnie un des modèles phares, l’AC70, un produit relativement compact qui a pourtant plus d'un tour dans son sac.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Si l’on pense immédiatement à EcoFlow lorsque l’on évoque les stations d’énergie portables, les concurrents ne manquent pas aujourd’hui. Parmi eux, difficile d’ignorer Bluetti, tant la marque née en Californie en 2019 a fait parler d’elle depuis ses débuts. Elle peut compter pour cela sur une gamme complète qui s’enrichit continuellement de nouvelles références en s’étendant aujourd’hui aux batteries de secours domestiques, au solaire… Un développement qui n’est pas sans rappeler celui d’EcoFlow. Aujourd’hui, la marque nous a envoyé une batterie nomade compacte, l’AC70, qui affiche une capacité de 768 Wh et que l’on placera naturellement face à l’EcoFlow River 2 Pro.

Prix et disponibilité de la station Bluetti AC70

La station d’énergie portable Bluetti AC70 est affichée au prix de 749 €, mais n’hésitez à surveiller ce tarif, car la marque n’hésite pas à proposer très fréquemment des promotions plutôt intéressantes. Ainsi, au moment où nous rédigeons ces lignes, l’AC70 est proposée sur le site de Bluetti à 549 €. Une sacrée réduction ! L’EcoFlow River 2 Pro, qui affiche la même capacité, est nettement plus chère puisqu’elle est vendue actuellement 699 € (799 € à son lancement).

Pour accompagner l’AC70, Bluetti propose des accessoires et surtout des panneaux solaires d’une puissance de 120, 200 et même 350 W. Ces panneaux peuvent être achetés en même temps que la batterie ou après pour upgrader son équipement. Autre possibilité d’évolution possible, rajouter une extension. Il s’agit d’une batterie sans écran, qui vient se connecter à l’AC70 pour rajouter entre 806 Wh et 3072 Wh.

Des cellules de dernière génération

Cette batterie nomade adopte un design ramassé avec une robuste poignée de transport parfaitement intégrée. Elle mesure 314 x 209,5 x 255,8 mm pour un poids de 10,2 kg. Elle est donc moins compacte que l’EcoFlow River 2 Pro (270 x 260 x 226 mm) qui est également nettement plus légère avec ses 7,8 kg. La Bluetti AC70 demeure néanmoins parfaitement transportable dans une maison ou sur une courte distance en extérieur.

Une fois n’est pas coutume, commençons notre tour du propriétaire par les entrailles de la bête. L’AC70 s’appuie sur une batterie utilisant des cellules LiFePO4 pour une capacité totale de 768 Wh. Cette technologie utilisée aujourd’hui sur les produits haut de gamme assure une meilleure durabilité puisqu’elle permet à l’AC70 de conserver au moins 80 % de sa capacité après plus de 3000 cycles de charge. Cela correspondrait en moyenne à 10 ans d’utilisation. Sûre de son fait, la marque propose une garantie de 5 ans sur ce produit.

Les cellules LiFePO4 assurent par ailleurs une meilleure résistance à la chaleur et permettent d’obtenir une plus grande vitesse de charge. Bien entendu, l’AC70 dispose d’un BMS (Battery Management System) très perfectionné, qui analyse en permanence l’état de la batterie pour prévenir notamment les risques de surchauffe ou de surtension. On profite également d'une puce Bluetooth, qui permet de piloter la batterie depuis l’application de la marque et d’en mettre à jour le firmware.

Le plein de connectique

Un écran LCD couleur prend place au centre de la façade de l’AC70. Bluetti a choisi d’y séparer les entrées / sorties DC et AC (en clair le courant continu et le courant alternatif). Le premier correspond notamment aux panneaux solaires, aux prises USB et à l’allume-cigare, tandis que le second est le courant électrique que l’on trouve à la maison ou tout du moins sur les prises secteur.

Au centre de l’écran, l’utilisateur peut voir le pourcentage de charge de la batterie, ainsi que son autonomie en heures avec une consommation constante. L’écran indique par ailleurs lorsque les ventilateurs entrent en action ainsi que si les prises DC et AC sont activées.

Au-dessous de l’écran, Bluetti a placé les prises USB : deux USB-C de 100 W et deux USB-A de 12 W. Trois boutons sont également présents : la touche pour allumer ou éteindre l’appareil et les deux boutons pour activer les prises DC et AC. À gauche de l’écran, nous trouvons une entrée pour connecter un panneau solaire d’une puissance maximale de 500 W ou pour connecter la batterie à la prise allume-cigare de votre véhicule. Dans les deux cas, Bluetti fournit les câbles nécessaires et dispose des caches pour mettre la connectique à l’abri de la poussière.

Juste au-dessous, l’AC70 propose une sortie allume-cigare 12V et 10A, soit potentiellement 120 W. Cela permettra à la batterie nomade d’alimenter tout accessoire fonctionnant sur l’allume-cigare. À droite de l’écran, nous trouvons deux prises secteurs au format Schuko. Il s’agit d’un format largement répandu aujourd’hui qui se distingue par la terre, qui n’apparaît pas sous la forme d’une tige métallique centrale comme sur les prises classiques en France (prise Type E), mais sous celle d’un contacteur en bas. Pas de panique, la plupart des appareils modernes sont capables de se connecter aux deux types de prises.

Au total, l’AC70 peut délivrer 1000 W et 2000 W en pic. On parle bien de puissance cumulée sur l’ensemble des prises de l’appareil.

Le côté droit de la batterie accueille la prise pour la connexion secteur, qui permet une recharge très rapide. Petit regret : pour des soucis de confort d'utilisation, nous aurions préféré que cette prise soit placée e à l’arrière de l’appareil. La marque californienne évoque 1,3 à 1,6 heure en utilisant la « Recharge Turbo » de 850 W. Dans ces conditions, on passe de 0 à 80 % de charge en 45 minutes. Des chiffres impressionnants. Sur le solaire avec un panneau de 500 W, le temps de charge se situerait entre 2,8 et 3,3 heures. Toujours sur ce côté, nous trouvons un connecteur fileté pour mettre la batterie à la terre.

Une application complète

Une fois l’application installée, sur un iPhone dans notre cas, la connexion en Bluetooth avec la batterie nomade se fait très rapidement. Ce qui sera d’ailleurs également le cas lors de nos connexions ultérieures. Il faut simplement appuyer sur le bouton « Ajouter un appareil », une fois l’AC70 allumée bien entendu, pour lancer l’appairage.

La batterie apparaît dans la section « Mes appareils ». Le panneau principal reprend le principe de l’écran LCD, avec par conséquent une jauge au centre, qui représente le pourcentage de charge. On note simplement que l’autonomie restante n’apparaît pas dans l’application. Il est possible de suivre le flux d’énergie entrant et sortant. Plus bas, on trouve la réplique des boutons pour activer les sorties DC et AC et il est possible d’éteindre le système.

En ouvrant la page de paramétrage, on bénéficie de plusieurs réglages intéressants, comme la puissance de charge : Standard, Silencieux ou Turbo. Un choix qui agit bien entendu sur la vitesse de la recharge, mais aussi sur la montée en température de la batterie et donc sur le bruit généré par ses ventilateurs. Bluetti indique que le mode standard correspond à un temps de charge de 2 heures et le mode turbo à 45 minutes pour passer de 0 à 80 % pour 90 minutes pour une charge complète. Le mode silencieux nécessitera 4 heures pour une pleine charge.

Ce réglage permet de limiter l’intervention des ventilateurs avec le bruit qui va avec, mais aussi de faire face à diverses situations, notamment en camping, où certaines prises ont un ampérage limité. Il est aussi possible de booster la puissance pour atteindre ponctuellement les 2000 W et enfin de basculer les sorties DC et AC en mode éco pour en limiter la puissance et la durée de fonctionnement. La recherche et l’installation des mises à jour se font logiquement de ce menu. Dans les paramètres avancés, les utilisateurs pourront ajuster la fréquence de sortie CA (50 ou 60 Hz) et activer le mode d’amplification du réseau qui permet de s’affranchir d’un réseau électrique instable.

Une recharge très rapide

Premier passage obligé : recharger la batterie. L’opération est effectivement très rapide sur les premiers 80 %, tandis que les 20 % restant réclament nettement plus de temps. Une stratégie adoptée par de nombreux appareils aujourd’hui et même par les véhicules électriques. En mode Turbo, nous passons effectivement ce cap en un peu moins de 50 minutes. Une excellente performance qui apporte une plus grande souplesse d’utilisation avec une puissance en entrée de 944 W. Si vous n’êtes pas pressé, nous vous conseillons cependant d’abaisser la puissance admise afin de ménager les cellules de la batterie. Pour informations, sachez que le mode normal est synonyme d’une puissance en entrée de 463 W et le mode silencieux de 302 W.

Puissance et stabilité

Nous avons ensuite utilisé une prise USB-C pour recharger un smartphone. Il s’agit d’un Xiaomi 14 qui, avec son bloc secteur fourni, accepte 90 W. Si la prise USB-C est capable de délivrer en théorie 100 W, nous sommes loin d’atteindre ce chiffre en pratique, malgré l’utilisation de deux câbles différents. La puissance a oscillé entre 23 et 30 W. Nous avons renouvelé l’expérience avec un Honor Magic 5 Pro (66 W avec son bloc secteur) à 0 % de batterie, histoire d’obtenir la vitesse de charge la plus élevée possible. Là, la puissance de l’AC70 reste figée à 20 W. Un iPhone 15 Plus, lui aussi entièrement vide, va se charger à une puissance fixe de 29 W. La raison en est qu'il suit à la lettre le standard Power Delivery, sans doute comme la Bluetti AC70.

Pour en avoir le cœur net, nous avons rechargé un PC portable qui a tiré jusqu’à 70 W par la prise USB-C de la Bluetti. Les smartphones à la recharge ultra rapide s’appuient pour la plupart sur des technologies propriétaires qui ne fonctionnent qu’avec le bloc fourni : cela tombe bien nous avons les deux prises secteurs sous la main.

Bien entendu, nous avons voulu la pousser dans ses derniers retranchements. Pour cela nous avons sorti notre arme favorite : un pistolet thermique. En jouant avec la température de l’air chaud, il est possible de faire varier sur une large plage sa consommation électrique. A 300 °C, il consomme précisément 998 W ; nous sommes donc à la limite de ce qui est annoncé par Bluetti, sachant que nous n’avons pas activé le mode Boost de la puissance. Tentons le diable en augmentant la température jusqu’à 380 °C. Là, la consommation du pistolet thermique atteint 1336 W, une puissance que la Bluetti AC70 accepte sans broncher. Nous laissons tourner ainsi les choses 5 minutes et rien ne se passe, à l’exception du bruit des ventilateurs de la batterie qui se fait beaucoup plus présent, preuve que celle-ci travaille fort.

Il faut tutoyer la barre des 2000 W, ce que nous avons fait avec une plaque à induction, pour que l’AC70 se coupe immédiatement et se mette en sécurité. Il suffira ensuite de réarmer les prises secteurs et de se montrer plus raisonnable pour que la batterie refonctionne normalement.

Nous avons ensuite branché des appareils gourmands sur la prise allume-cigare via le câble fourni. Il s’agit d’un chauffage nomade diesel et d’une douche portative chauffante Rinsekit, qui flirtent avec les limites de la puissance transmise par l’allume-cigare. Avec la Bluetti AC70, rien à signaler, cela fonctionne bien, et longtemps.

La fonction onduleur

Les batteries nomades haut de gamme proposent depuis quelques années maintenant d’une fonction onduleur. L’idée est simple et ô combien pratique ! Brancher votre AC70 sur le secteur et un appareil sur une de ses prises AC. Celui-ci sera alimenté par le courant de la maison, mais en cas de coupure, la batterie prendra le relais automatiquement. La marque annonce un délai de commutation de 20 ms. En clair, c’est le temps mis par la batterie pour réagir en cas de coupure et prendre le relais. Un temps suffisamment réduit qui permettra à votre appareil de ne pas passer en veille. Pour notre test, nous avons branché dans cette configuration un téléviseur.

En simulant la coupure de courant à l’aide d’une prise connectée, la Bluetti AC70 a réagi immédiatement et la TV a continué sa vie comme si de rien n’était. Parfait, donc dans ce cas, mais cela n’est pas conseillé pour du matériel informatique comme un ordinateur, puisqu’il est recommandé d’avoir un délai de commutation inférieur à 10 ms. On notera au passage qu’avec leur délai de commutation de 30 ms environ, les EcoFlow River 2 Pro font moins bien.