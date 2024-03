Test Galaxy Book4 Pro 360 : un écran AMOLED qui change tout

Sommaire Prix et disponibilité

Un design qui mise sur la simplicité

Un écran AMOLED impeccable

Un ordinateur puissant et silencieux

Une suite logicielle Samsung toujours aussi utile… si vous êtes un adepte de la marque

Alors, on achète ?

Commentaires

Le Galaxy Book4 Pro 360 est le nouveau PC deux-en-un de Samsung. Pour séduire, cet ordinateur haut de gamme mise sur son format flexible, sur la présence d’un processeur Intel Meteor Lake ou encore sur sa dalle AMOLED de 16 pouces. De quoi en faire un incontournable ?

Depuis son retour en 2022 sur le marché français du PC portable, Samsung nous ravit avec des ordinateurs techniquement impeccables. En 2024, la firme coréenne remet le couvert avec les Galaxy Book4. Des machines qui reprennent ce qui a fait le succès des précédentes itérations, mais en les remettant au goût du jour.

Au programme, cinq modèles déclinés en plusieurs tailles d’écran. Du 14 pouces, du 16 pouces, du Pro, de l’Ultra, du 360… il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Aujourd’hui, c’est le Galaxy Book4 Pro 360 qui passe dans nos colonnes. Il s'agit d'un ordinateur hybride, mi PC, mi tablette.

Pour ce modèle, Samsung veut mettre plusieurs choses en avant. Le format deux-en-un avec le S-Pen, tout d’abord, l’écran AMOLED tactile ensuite, un châssis fin et épuré aussi, et surtout la présence des nouveaux processeurs Intel Meteor Lake. De belles promesses, mais sont-elles tenues ? Nous allons passer ce Galaxy Book4 Pro 360 sur le grill pour vérifier.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Book4 sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Deux coloris sont proposés : gris et argenté. Voici les modèles en vente :

Galaxy Book4 : 15,6 pouces

Galaxy Book4 Pro : 14 pouces, 16 pouces

Galaxy Book4 Ultra : 16 pouces

Galaxy Book4 360 : 16 pouces

Galaxy Book4 Pro 360 : 16 pouces

Aujourd’hui, c’est le Galaxy Book4 Pro 360 que nous testons. Il est vendu en deux versions :

512 Go : 2199 euros

1 To : 2399 euros

Notre exemplaire de test est celui vendu à 2399 euros. Il est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H, d’une carte graphique Intel Arc et de 16 Go de RAM. Une configuration unique.

Samsung Galaxy Book2 Pro Écran Dalle AMOLED tactile de 16"

2880 x 1800 pixels

120 Hz Dimensions 355,4 x 252,2 x 12,8 mm Poids 1,66 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Intel Arc Mémoire vive 16 Go de RAM Stockage 1 To Connectique ROG Flow X13 - 2x Thunderbolt 4

- 1x USB 3.2 Type-A

- 1x HDMI 2.1

- 1x lecteur microSD

- 1x Jack 3.5 mm Réseau Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E Batterie 75 Watts, chargeur de 65 Watts

Maintenant que les présentations sont faites, il est temps d’entrer dans le vif du sujet.

Un design qui mise sur la simplicité

Samsung sait y faire en termes de design et le prouve encore une fois aujourd’hui. Pas de révolution à l’horizon pour la gamme Galaxy Book4, qui reprend les châssis des Galaxy Book3. Pour ce Galaxy Book4 Pro 360, nous avons donc un corps en aluminium gris foncé d’une sobriété absolue et un visuel quelque peu inspiré de ce qui se fait du côté de Cupertino. Est-ce mal de reprendre les meilleurs en la matière ?

Nous avons un capot épuré, avec un simple logo Samsung gravé dans un coin. Bien qu’il fasse une taille de 16 pouces (format idéal pour une grande flexibilité), le Galaxy Book4 Pro 360 reste très mobile avec son poids de 1,6 kilo ainsi que ses dimensions de 355 x 252 x 12,8 mm. A cela s’ajoute un chargeur pas plus gros que celui d’un smartphone. De fait, le tout peut facilement se transporter quotidiennement dans un sac ou une sacoche. Nous même l’avons fait sans aucune difficulté pendant notre semaine de test. On notera un châssis peu enclin aux traces de doigts et aux micro-rayures, mais on déplore tout de même l’absence de sacoche de protection fournie dans le carton, surtout à ce prix.

Sous le châssis, on remarque la présence de quatre patins qui garantissent une excellente stabilité lorsque le Book4 Pro 360 est posé sur une surface plane, comme un bureau. Pas de vis apparentes, puisqu’elles sont cachées sous le caoutchouc. Pour ouvrir l’ordinateur, il faut donc prendre le risque d’arracher ces patins. Gênant. On aurait aimé une évolutivité plus aisée avec des composants facile d’accès.

Les tranches du Galaxy Book4 Pro 360 sont fines, mais accueillent une connectique correcte pour le travail nomade, avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Type-A, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD ainsi q’un port Jack 3.5 mm. Du grand classique qui se montre suffisant pour le travail au bureau ou en voyage.

La particularité de notre PC de test, c’est évidemment son format hybride. La partie écran (tactile, il va de soi) pivote autour du clavier grâce à une charnière composée de deux points d’attache. Cela permet une utilisation en mode tablette, ce qui est un peu désuet, mais Samsung ajoute un intérêt supplémentaire : le S-Pen.

Fourni avec la machine, il transforme le Book4 Pro 360 en carnet de notes ou en planche à dessin. Plus encore, grâce au logiciel Samsung Notes, il est possible de transférer facilement ses gribouillis sur sa tablette Galaxy Tab ou sur son Galaxy S24 Ultra. Pratique !

Pas de niche pour le ranger en revanche, mais une surface magnétique sur le capot arrière. Dans un sac, c’est la garantie de le voir se décrocher. Un peu dommage.

Le PC est équipé d’un clavier d’excellente facture, avec une course courte et une résistance bien présente ; la frappe se montre très agréable (ce test est rédigé avec). On aime la présence d’un pavé numérique mais aussi d’un rétroéclairage blanc sur quatre niveaux. Petit truc en plus : l’ajout d’un capteur d’empreintes dans le bouton power, associé à Windows Hello. C’est appréciable pour protéger ses fichiers, d’autant plus que Samsung ajoute la technologie Knox pour les données les plus sensibles.

En revanche, nous sommes moins fans du trackpad. S’il réagit bien aux sollicitations de l’utilisateur, il est placé un poil trop à gauche à notre goût, ce qui a tendance à faire bouger le curseur lorsqu’on écrit. C’est un peu pénible et il faudra un certain temps d’adaptation avant d’éviter les manipulations malheureuses.

Enfin, on apprécie la présence d’un écran AMOLED aux coins arrondis, ce qui donne un effet visuel sympathique. En revanche, le ratio écran façade dépasse à peine les 80%, et ce à cause du large bord inférieur peu esthétique. La seule faute de goût de ce Book4, selon nous.

Samsung propose un design toujours aussi maîtrisé avec ce Galaxy Book4 Pro 360. Le constructeur ne révolutionne pas sa gamme puisqu’il garde le même châssis qu’en 2023. Celui-ci étant de qualité, est-ce vraiment un mal ? On regrettera juste un trackpad qui aurait pu être mieux placé et un bord d’écran inférieur un peu épais, mais à part ça, c’est une réussite. Le design, c’est bien, mais c’est très subjectif. Il est maintenant temps de s’attaquer à la partie technique de ce test.

Un écran AMOLED impeccable

Le Galaxy Book4 Pro 360 est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 16 pouces d’une définition de 2880 x 1800 pixels avec un taux de rafraîchissement dynamique allant de 60 Hz à 120 Hz. Cet écran est clairement le gros point fort du produit, Samsung le mettant en avant pour se distinguer de la concurrence… à raison. L'AMOLED dispose d’un taux de contraste infini, avec des noirs profonds (pixel éteint) et des blancs éclatants. C’est idéal pour consommer des séries, des films, ou même des jeux. Nous avons évidemment analysé le produit à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont très satisfaisants.

Dans son logiciel Galaxy Book Experience, Samsung offre le choix entre cinq profils de couleurs prédéfinis. Celui sélectionné par défaut (Auto) propose une bonne fidélité des couleurs avec un Delta E moyen à 2,4 (en-dessous de 3 étant bon). Seuls les verts, les jaunes et les bleus sont légèrement saturés afin de donner plus d’impact à l’image. La température, pour sa part, culmine à 6900K (norme vidéo à 6500K). Concrètement, sur un affichage blanc, la dalle tire légèrement vers le bleu, mais rien de dramatique. Chaque mode propose une colorimétrie différente, mais celui que nous conseillons est le mode Adobe sRGB. Il affiche un Delta E moyen de 2,3 ainsi qu’une température à 6500K, soit parfaite.

L’une des faiblesses de la technologie OLED, c’est la luminosité peu élevée. Le Galaxy Book4 Pro 360 ne fait pas exception à la règle. Nos mesures indiquent une luminosité maximale à 400 cd/m². Si c’est largement suffisant pour bosser dans un bureau, c’est en revanche un peu juste pour une utilisation à l’extérieur, surtout que le traitement des reflets sur la dalle n’est pas vraiment optimal. Bref, nous avons un écran bien calibré et agréable à l’œil, malgré quelques défauts inhérents à sa technologie.

En ce qui concerne la partie audio, le Galaxy Book4 Pro 360 remplit son contrat. Les hauts-parleurs sont situés sous le châssis à l’avant, un placement peu idéal pour la direction du son et la stéréo. Mais la machine s’en sort tout de même, offrant un son équilibré et souffrant de peu de distorsion, sauf à haut volume. Ce sera suffisant pour regarder ses vidéos Youtube, mais pas plus.

Un ordinateur puissant et silencieux

Le Galaxy Book4 Pro 360 est doté d’un processeur Intel Core Ultra 7 155H épaulé par 16 Go de RAM. Processeur Ultra oblige, on trouve également un GPU Intel Arc, qui représente l’un des gros points fort de cette génération. Sur le papier, nous avons quelque chose de performant.

Nous avons évidemment lancé notre habituelle batterie de benchmarks et les résultats obtenus sont cohérents. Le Galaxy Book4 est un ordinateur puissant, capable de gérer facilement des tâches gourmandes comme du montage vidéo ou du traitement de données.

Avec l’Arc, il reçoit un coup de pouce graphique bienvenu. De fait, il est même capable de faire tourner de gros jeux dans des conditions correctes. Par exemple, Diablo 4 ou Red Dead Redemption 2 tournent à 30 images par seconde avec les graphismes réglés au minimum. C’est moche, mais c’est fluide. Des titres moins gourmands tels que Fortnite ou League of Legends s’en sortent parfaitement en réglant le curseur en moyen. Une belle amélioration par rapport aux précédents GPU Intel qui ne permettaient tout simplement pas de jouer sereinement sur notebook.

Lorsque le Book4 est poussé dans ses derniers retranchements, avec un benchmark ou pendant une session gaming, il montre une bonne gestion de la chauffe et du bruit. On note une nuisance de 42 décibels, ce qui est très acceptable (un souffle discret est audible), et une chaleur bien contenue dans la partie supérieure du châssis. On peut voir sur les photos thermiques une pointe à 40 degrés entre le clavier et l’écran, soit à peine tiède. Samsung rend une bonne copie.

Concernant l’autonomie, les Intel Core Ultra ont fait beaucoup de bien au monde du notebook et le Galaxy Book4 Pro 360 en est une nouvelle preuve. Lors de notre semaine de test, nous avons mesuré un peu plus de 10 heures en lecture de vidéo en streaming (écran à 200 cd/m², rétroéclairage désactivé). En usage bureautique, on peut aisément dépasser les douze heures, ce qui est excellent. Nous-mêmes, nous avons pu laisser le chargeur à la maison et utiliser la machine toute la journée au bureau. Il nous restait plus de 30% le soir. Appréciable. Le chargeur, justement, est de 75 Watts et est à pleine plus grand que celui d’un smartphone. Il recharge le Book4 en un peu plus de 2 heures. C'est bien.

Une suite logicielle Samsung toujours aussi utile… si vous êtes un adepte de la marque

Comme sur les précédents modèles, Samsung préinstalle sa suite logicielle sur son Galaxy Book4 Pro 360. Des applications utiles si vous êtes un adepte de la marque. Un peu moins si vous ne l’êtes pas.

Samsung Setting, tout d’abord, sert de deuxième menu de paramètres. Il permet de régler la luminosité du clavier, les profils d’écran etc. Rien de plus que dans les paramètres Windows, mais avec une interface plus simple. Mais le cœur des usages se trouve dans Galaxy Experience, sorte de HUB qui regroupe toutes les applications Samsung. Avec ces dernières, il est possible de facilement transférer ses photos de son smartphone à son PC (et inversement) de faire un copier/coller entre terminaux, de mettre des fonds d'écrans dynamiques et même d’utiliser sa Galaxy Tab en guise de second affichage. Nous l’avons dit plus haut, mais il est aussi possible de prendre des notes sur son PC pour les retrouver plus tard sur son téléphone. C'est bien pratique.

Des outils intéressants et vraiment utiles si vous avec des produits Galaxy. Les autres auront tôt fait de les masquer voire de les désinstaller… tout comme cet abominable antivirus McAfee qui s'incruste au premier démarrage.

A lire aussi – Test Galaxy Book3 Ultra : le PC portable le plus abouti de Samsung

Alors, on achète ?

Reste à se poser la question finale : alors, on achète ? Le Galaxy Book4 Pro 360 est un bon PC. Excellent, même. Doté d’un design réussi, d’une bonne puissance et disposant surtout d’une dalle AMOLED très appréciable, c’est un ordinateur haut de gamme qui tient ses promesses.

Sa particularité, c’est évidemment son format hybride et la présence du S-Pen, ce qui devrait convaincre les dessinateurs ou ceux qui aiment prendre des notes à la volée. Pour les autres, il vaudrait sans doute mieux se diriger vers le Galaxy Book4 Pro, un peu moins cher car disposant d’un format laptop plus classique.

Dans tous les cas, Samsung propose une belle gamme avec ses Book4. Une gamme cohérente et qui mise sur la présence des dalles OLED. Si vous êtes adeptes de la marque coréenne, donc que vous avez un smartphone Galaxy ou encore une tablette, le choix d’un notebook Samsung est naturel, tant la partie logicielle tend vers la convergence entre les produits. Pour les autres, le fabricant offre tout de même des PC Windows de grande qualité.