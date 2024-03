Les voitures électriques décotent 10 fois plus vite que les thermiques, même les Tesla

Une étude américaine révèle que la valeur des voitures électriques, y compris les modèles Tesla, chute de manière vertigineuse comparée à leurs homologues à combustion. Cette tendance souligne l'impact des politiques de prix agressives et des évolutions technologiques rapides sur le marché des véhicules d'occasion.

Les avancées dans le secteur des véhicules électriques, telles que la réduction des coûts de production des batteries et les innovations dans le recyclage, rendent les VE neufs de plus en plus accessibles et écologiques. Cependant, ces progrès contribuent à une décote accélérée des modèles d'occasion. La baisse des prix et l'amélioration de la durabilité augmentent l'attractivité des modèles électriques neufs, ce qui peut réduire la valeur perçue des véhicules d’occasion.

La récente étude menée par ISeeCars aux États-Unis met en lumière la réalité du marché automobile : les voitures électriques, Tesla en tête, subissent une décote bien plus importante que les véhicules thermiques. Sur une période d'un an, analysant 1,8 million de véhicules d'occasion âgés de 1 à 5 ans, la décote moyenne des Tesla a atteint 28,9%, soit près de trois fois plus que celle de marques réputées pour leur forte dépréciation comme Maserati et Alfa Romeo en France, et jusqu'à 10 fois plus aux USA.

La valeur des véhicules électriques, y compris ceux de Tesla, chute à un rythme dix fois supérieur à celui des voitures thermiques

Face à un marché des véhicules électriques en constante évolution, plusieurs facteurs contribuent à la rapide décote des modèles d'occasion. Outre les réductions de prix initiées par Tesla pour stimuler les ventes de nouveaux modèles, l'évolution rapide du secteur des véhicules électriques joue un rôle important. Les avancées technologiques constantes et l'amélioration des performances des batteries rendent les modèles plus anciens moins attrayants, accélérant ainsi leur dépréciation sur le marché de l'occasion.

Cette tendance n'est pas isolée aux États-Unis. Bien que les chiffres puissent varier en France, en raison des incitations financières telles que les aides à l'achat, le phénomène de décote rapide reste un sujet de préoccupation globale pour les propriétaires de véhicules électriques. D'autres facteurs influent sur la valeur de revente. L'usure des batteries, qui perdent en efficacité avec le temps, et les coûts élevés de réparation en cas d'accident contribuent significativement à cette décote accélérée.

Source : ISeeCars