GTA 5 : 11 ans après sa sortie, Rockstar réalise enfin le rêve de nombreux joueurs

Dans la dernière mise à jour de GTA Online, il y a une petite nouveauté qui n’est pas passée inaperçue auprès des fans. En effet, dans l’une des missions ajoutées, il est possible de conduire un véhicule dont il n’a (presque) jamais été possible de prendre le contrôle.

Pour combler l’attente interminable qui les sépare de GTA 6, de nombreux joueurs se tournent vers GTA Online, l’opus multijoueur basé sur GTA 5 de la licence culte. On les comprend : ce dernier a pour avantage de proposer du contenu quasi illimité, grâce aux multiples et régulières mises à jour déployées par Rockstar. Néanmoins, par la force des choses, GTA Online fait bien moins parler de lui ces dernières années qu’à ses débuts.

Il est donc étonnant, au premier abord, de voir la dernière mise à jour de GTA Online susciter autant d’émotions auprès des joueurs. Mais il suffit de jeter un œil au contenu ajouté par le studio pour comprendre. Dans The Cluckin’ Bell Farm Raid, disponible depuis le 7 mars dernier, Rockstar a fait un joli cadeau aux joueurs de la première de GTA 5. Il est possible d’y conduire un véhicule (presque) inédit, et pas n’importe lequel : un train.

GTA Online permet enfin de se transformer en chauffeur de train

The Cluckin’ Bell Farm Raid, comme tous les autres braquages, démarre par une phase de préparation. Parmi toutes les étapes à valider pour lancer la mission, il y a donc celle qui demande au joueur de voler un train. C’est un grand moment pour tous ceux qui jouent au jeu depuis sa sortie. En effet, en 11 ans d’existence, la seule fois où il a été possible de conduire un train dans GTA 5 est dans la mission Derailed, qui demande là encore de détourner un train.

Mais cette séquence est particulièrement courte et a laissé les joueurs sur leur fin. S’il n’est malheureusement toujours pas possible de conduire un train dans le monde ouvert de GTA Online, The Cluckin’ Bell Farm Raid redonne enfin la possibilité aux joueurs de parcourir les voies ferrées de Los Santos dans une séquence cette fois beaucoup plus longue. On espère que le train viendra un jour s’ajouter à la liste des véhicules contrôlables dans GTA Online, voire dans GTA 6.

Source : Kotaku