Windows 11 : l’application Outlook originale va disparaître, mais elle a déjà une remplaçante

Outlook est disponible sous plusieurs formes sur Windows, et cela ne plait évidemment pas à Microsoft, qui compte bien uniformiser tout cela en ne proposant que la dernière version Web de sa messagerie.

Microsoft a un problème avec le trop grand nombre d'applications Outlook. Il y a Outlook classique (Win32), qui est l'application de bureau complète, et il y a Mail et Calendrier (UWP et moderne), qui est l'application légère livrée avec Windows 10 et 11. Et maintenant, il y a Outlook (nouvelle version), qui est un client de messagerie basé sur le web qui fonctionne sur le navigateur Edge.

L'objectif de Microsoft est d'unifier toutes les applications Outlook en une seule application web, mais il n'est pas question de forcer qui que ce soit à changer tout de suite. La nouvelle version d'Outlook pour Windows deviendra à terme l'application par défaut pour tous les utilisateurs, mais le processus de transition sera progressif et transparent.

Lire également – Outlook : installez immédiatement la dernière mise à jour si vous ne voulez pas qu’un pirate vole votre mot de passe

Quand disparaîtra l'application classique d'Outlook ?

Microsoft a déjà défini les phases suivantes pour la migration :

Opt-In : il s'agit de la phase actuelle, au cours de laquelle les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser le nouvel Outlook ou l'Outlook classique en basculant le commutateur dans l'application.

: il s'agit de la phase actuelle, au cours de laquelle les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser le nouvel Outlook ou l'Outlook classique en basculant le commutateur dans l'application. Disponibilité générale : le nouvel Outlook sera prêt pour tous les utilisateurs et disposera de toutes les caractéristiques et fonctionnalités de l'Outlook classique. Les utilisateurs peuvent toujours revenir à l'Outlook classique s'ils le souhaitent.

: le nouvel Outlook sera prêt pour tous les utilisateurs et disposera de toutes les caractéristiques et fonctionnalités de l'Outlook classique. Les utilisateurs peuvent toujours revenir à l'Outlook classique s'ils le souhaitent. Opt-Out : le nouvel Outlook sera l'application par défaut pour les nouveaux clients qui s'inscrivent à Outlook et téléchargent l'application sur Windows. Les clients existants auront toujours la possibilité d'utiliser l'application Outlook classique s'ils le souhaitent.

: le nouvel Outlook sera l'application par défaut pour les nouveaux clients qui s'inscrivent à Outlook et téléchargent l'application sur Windows. Les clients existants auront toujours la possibilité d'utiliser l'application Outlook classique s'ils le souhaitent. Transition : le nouvel Outlook sera la seule application pour tous les clients, et l'Outlook classique ne sera plus disponible. Toutefois, Microsoft donnera aux utilisateurs un préavis d'au moins 12 mois avant cette phase, afin qu'ils puissent s'habituer au nouvel Outlook.

Microsoft a assuré aux utilisateurs que Outlook classique resterait pris en charge jusqu'en 2029 et qu'il ne forcerait personne à utiliser le nouvel Outlook avant qu'il ne soit prêt. Toutefois, il se peut que le système Outlook classique ne bénéficie plus de nouvelles fonctionnalités, Microsoft se concentrant sur le nouveau système d’Outlook basé sur le client Web. Le nouvel Outlook pour Windows devrait entrer dans la phase de disponibilité générale en octobre, et dans la phase de transition en 2025 ou 2026.