Samsung veut augmenter l’autonomie de nos smartphones, la petite vignette verte disparaît, c’est le récap

Samsung développe une batterie qui va faire bondir l’autonomie de nos smartphones, le gouvernement annonce la fin de la vignette verte d’assurance, la nouvelle application Météo sur Pixel regorge de surprises… bienvenue dans le récap de la veille !

Une pluie de bonnes nouvelles dans l’actu hier ! D’abord, la perspective de batteries beaucoup plus endurantes qui nous vient de Samsung. Ensuite, la fin officielle des vignettes vertes sur nos pare-brise. Enfin, une nouvelle application Météo sur Pixel qui vient en fait se ranger… dans l’Horloge ! Tout ça, en version résumée, juste ici.

Samsung pourrait booster considérablement l’autonomie de nos smartphones

Samsung a un plan pour révolutionner le marché des batteries pour smartphones. Plutôt qu’un électrolyte liquide, le constructeur coréen travaille actuellement sur une batterie avec un électrolyte solide. Baptisée ASD, pour All Solid State, ce modèle bénéficierait d’une densité énergétique beaucoup plus élevée que les batteries à lithium actuelles, en plus de présenter moins de risques d’explosion et une meilleure résistance à l’usure.

Faites vos adieux à la petite vignette verte

À partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin de mettre la petite vignette verte sur votre pare-brise. Deux ans après l’annonce officielle des autorités, le papier d’assurance s’apprête enfin à être dématérialisé. De cette manière, les forces de l’ordre n’auront qu’à consulter le Fichier des véhicules Assurés lors d’un contrôle pour vérifier que vous êtes bien assurés. Fini donc les amendes de 35 € en cas d’oubli de la vignette verte.

L’horloge des Pixel affiche désormais la météo

Les utilisateurs de Pixel peuvent trouver une nouvelle application Météo depuis hier. Concrètement, cette dernière permet consulter les informations météo du jour directement dans l’application Horloge. En outre, il est possible de programmer des alarmes pour vous réveiller avec les prévisions météo, ou encore de recevoir des notifications en cas de changement important de la météo. Ces fonctionnalités sont uniquement disponibles sous Android 14.

