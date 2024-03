Un nouveau smartphone prend la tête du classement DXOMARK en photo, voici lequel

Le test DxOMark révèle que l'Oppo Find X7 Ultra s'impose comme un leader incontesté en photographie, détrônant des géants tels que l'iPhone 15 Pro Max avec son score impressionnant.

Dans un monde où la photographie mobile devient de plus en plus vitale dans notre quotidien, les fabricants de smartphones rivalisent d'innovation pour offrir la meilleure qualité d'image. Des avancées notables ont été réalisées, avec des fonctionnalités toujours plus sophistiquées intégrées dans des appareils comme l'iPhone 15 Pro Max, reconnu pour ses capacités photographiques exceptionnelles. Cependant, l'Oppo Find X7 Ultra se distingue par sa première place au classement DxOMark avec un score de 157 points, attestant de sa suprématie dans le domaine de la photographie mobile.

L'excellence photographique de l'Oppo Find X7 Ultra, successeur de l’Oppo Find X5 Pro en France, est renforcée par des caractéristiques techniques impressionnantes. Doté d'un capteur principal de 50MP et d'une gamme diversifiée d'objectifs, y compris des téléobjectifs permettant des prises de vue détaillées de loin, cet appareil définit de nouveaux standards. Le traitement d'image avancé assure une reproduction fidèle des couleurs et une gestion efficace du bruit, même dans des conditions de faible luminosité. La capacité à capturer des images avec un sujet nettement mis en avant, grâce à un arrière-plan naturellement estompé, souligne la capacité de l'appareil à équilibrer avec finesse les aspects techniques et esthétiques de la photographie.

L’Oppo Find X7 Ultra s'empare de la couronne en photographie selon DxOMark

Au-delà de ses scores impressionnants, ce qui rend l'Oppo Find X7 Ultra remarquable est son accessibilité à capturer des moments dans une variété de scénarios, des portraits de famille aux paysages urbains nocturnes. L'appareil démontre une polyvalence exceptionnelle, se prêtant aussi bien à la photographie artistique qu'à l'usage quotidien. Ce qui le rend particulièrement attrayant pour les passionnés de photographie mobile cherchant à pousser les limites de ce qui est possible avec un smartphone.

Alors que l'Oppo Find X7 Ultra s'érige en maître de la photographie mobile avec son score DxOMark, il se positionne fièrement aux côtés de modèles emblématiques tels que l'iPhone 15 Pro Max et le Huawei Mate 60 Pro+ qui ont également établi des références dans le domaine. Toutefois, grâce à son approche unique en matière de gestion de l'image et à son équipement optique de pointe, il parvient à offrir une expérience photographique qui le distingue. C’est le cas en particulier dans la capture de portraits et de scènes à longue distance.