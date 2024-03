Assurance maladie : attention à cette nouvelle arnaque par SMS et appel

Des SMS frauduleux circulent en ce moment et cherchent à imiter un message de l'Assurance maladie. Le danger est qu'ils sont couplés à des appels téléphoniques de faux conseillers, donnant l'impression que la demande est légitime.

Plutôt que de tenter d'infiltrer en douce votre ordinateur ou votre smartphone pour voler vos coordonnées bancaires, beaucoup d'arnaqueurs vont chercher à faire en sorte que vous les donniez vous-même. La technique est connue, même si elle possède des variantes : le pirate va se faire passer pour une institution de confiance et prétexter un souci quelconque. Par exemple, votre banque vous appelle pour vous expliquer qu'un retrait frauduleux a eu lieu sur votre compte et qu'il faut vérifier les informations de votre carte, dont le code secret et le cryptogramme.

Parmi les structures que les malfrats incarnent, on trouve souvent l'Assurance maladie. Ils vont vous envoyer un SMS affirmant que votre carte vitale a expirée le plus souvent, mais pas que. Le stratagème récemment mis en place par un groupe d'arnaqueurs est plus élaboré. Une personne d'Arras-en-Lavedan, dans les Hautes-Pyrénées, en a fait les frais. Le 10 mars 2024, elle reçoit un SMS lui demandant de mettre à jour son compte Ameli. C'est déjà suspect, sauf que la combine ne s'arrête pas là.

L'Assurance maladie n'a pas besoin de “réencoder vos cartes”, c'est une arnaque

Quelques minutes après la réception du texto, sans que la victime n'ait fait quoi que ce soit, elle reçoit un appel. Au bout du fil, quelqu'un se présente comme un conseiller de l'Assurance maladie et assure que le message reçu peu avant n'est pas une arnaque. “Il faut réencoder vos cartes“, explique l'interlocuteur en parlant de la carte bancaire. Afin de l'aider, il précise que le plus simple est de donner son code secret et de mettre la carte dans une enveloppe. Pourquoi ? Parce qu'un coursier va être envoyé au domicile pour récupérer le tout et se charger de l'opération.

Malheureusement, la personne accepte et effectivement, elle confie sa carte à un “coursier”. Évidemment, les retraits aux distributeurs automatiques et les virements vers des comptes externes ne tardent pas à arriver. Au total, la victime a perdu 2 500 € avant que sa banque rejette les opérations, soupçonnant la fraude. Il va sans dire que jamais l'Assurance maladie ne vous contactera pour une telle demande, mais si vous connaissez des personnes susceptibles de tomber dans le panneau, n'hésitez pas à les informer.

Source : France 3 Occitanie