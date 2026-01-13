Logitech MK235 : le pack clavier et souris sans fil chute à moins de 19 € !

Vous avez besoin d’un clavier et d’une souris pour votre ordinateur, mais vous avez un tout petit budget ? Nous avons trouvé pour vous le combo parfait pour moins de 19 euros. Et en plus, ce sont des produits Logitech !

Non, vous ne rêvez pas. Pendant les soldes d’hiver 2026, vous pouvez vous offrir un clavier sans fil Logitech ainsi qu’une souris sans fil Logitech pour moins de 20 euros. Et ce n’est pas une offre louche d’un vendeur tiers sur un site obscur. Bien au contraire, c’est un article vendu et expédié par Amazon France.

Logitech est une marque d’informatique reconnue pour la qualité de ses produits. Par exemple, si vous cherchez la meilleure souris sans fil du marché, il s’agit de la Logitech MX Master 4. Mais la marque suisse propose aussi des produits d’entrée de gamme à des prix très attractifs.

C’est le cas du combo clavier AZERTY + Souris Logitech MK235 qui est habituellement en vente pour 29,99 euros. C’est déjà un très bon tarif. Mais pendant les soldes, il chute à seulement 18,50 euros. C’est un prix minuscule pour des produits qui profite de la qualité Logitech.

Logitech MK235 : le combo clavier souris sans fil à prix mini

Ce combo Logitech MK235 a beau être à tout petit prix, il a de nombreux atouts. Déjà, il est très simple d’installation. Il vous suffit de brancher le mini récepteur USB Unifing inclus sur votre ordinateur et le clavier ainsi que la souris seront reconnus immédiatement. La connexion s’avère fiable et offre une portée de 10 mètres.

L’autonomie est aussi un point fort puisque vous pourrez utiliser votre clavier pendant 3 ans et votre souris pendant un an. Ce sont également des produits durables puisqu’ils sont étanches. Vous ne risquez donc pas de les abîmer en cas de projection d’eau inopportune.

Enfin, le clavier est bien conçu puisqu’il dispose d’un pavé numérique et de 15 touches de raccourcis. Le frappé est agréable et les touches sont incurvées pour épouser la forme du doigt. La souris optique offre une conception simple, compacte et ambidextre. Elle conviendra donc à toutes les mains, y compris pour les droitiers et les gauchers.

