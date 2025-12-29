Logitech K400 Plus : le clavier sans fil avec pavé tactile chute à moins de 29 €, vite !

Dans le domaine des claviers sans fil, Logitech est la marque de référence, que ce soit pour des modèles haut de gamme autant que pour des versions avec un excellent rapport qualité-prix. Le Logitech K400 Plus voit en ce moment son prix divisé en deux chez Cdiscount et Amazon. Une excellente affaire à ne pas manquer !

Pour les derniers jours de l’année, les sites de e-commerce ne chôment pas et continuent de proposer des offres promotionnelles très intéressantes pour se faire plaisir une dernière fois avant 2026. C’est le cas d’Amazon et Cdiscount qui proposent une très belle réduction sur le clavier sans fil avec pavé tactile intégré, le Logitech K400 Plus.

Ce clavier est normalement en vente pour 54,99 euros. Mais en ce moment, vous pouvez l’acquérir pour seulement 28,68 euros chez Cdiscount et Amazon. C’est une promotion impressionnante de 48%, soit plus de 26 euros. C’est donc le moment parfait pour vous équiper sans vous ruiner.

Logitech K400 Plus : le clavier sans fil polyvalent est à moitié prix

Le Logitech K400 Plus est compatible avec Windows, Android et Chrome OS. Il est donc utilisable sur une large gamme de produits. Il est particulièrement adapté si vous voulez utiliser votre PC connecté sur le grand écran de votre TV.

En effet, il offre une longue portée de 10 mètres qui vous permet de vous installer comme vous le voulez dans votre pièce sans risquer de perdre le signal. Vous pourrez donc travailler sans problème confortablement installé sur votre canapé.

C’est un modèle qui offre une grande polyvalence puisqu’il combine des touches agréables et silencieuses avec un large pavé tactile intégré. Cette configuration permet de se passer totalement d’une souris externe et de gagner en simplicité d’utilisation puisque vous n’avez pas besoin d’une table pour vous installer.

La mise en service est extrêmement simple. Elle ne demande aucun réglage grâce au récepteur USB Unifying fourni et prêt à l’emploi. Le clavier propose également des commandes personnalisables pour accéder rapidement à vos raccourcis ou ajuster le volume par exemple. Malgré la présence du pavé tactile, le Logitech K400 Plus garde un format compact qui facilite le transport.

Le Logitech K400 Plus se distingue par sa fiabilité et son autonomie. Alimenté par une pile longue durée, il peut fonctionner jusqu’à 18 mois d’affilé, un atout de poids pour un usage quotidien.

