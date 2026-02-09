L’iPhone 18 Pro pourrait faire un pas de géant en photo avec ces nouveautés

De plus en plus de rumeurs vont dans le même sens : Apple prépare quelque chose de gros sur la partie photo des iPhone 18 Pro et Pro Max. Deux nouveautés majeures seraient en phase de test.

Les rumeurs vont bon train concernant les futurs smartphones d'Apple. Nous savons déjà que cette année, la marque à la pomme sortira uniquement les iPhone 18 Pro et Pro Max, avec probablement l'iPhone Fold. Le modèle standard et l'iPhone Air 2 arriveront en 2027. La plupart des fuites se concentrent donc sur les modèles les plus imminents. Sur la partie photo par exemple, l'iPhone 18 Pro s'apprêterait à opérer des changements visibles. Sous le capot aussi il faut s'attendre à de l'inédit.

La plupart des leakers s'accordent sur une chose : avec les iPhone 18 Pro et Pro Max, Apple veut innover côté photographie. D'après Digital Chat Station, toujours bien informé, ce que l'on entend depuis régulièrement depuis décembre 2024 est une réalité. Les capteurs photo des iPhone 18 Pro ne seront pas les mêmes que ceux des iPhone 17 Pro. Plus précisément, deux nouveautés sont attendues.

Ces deux changements devraient faire des iPhone 18 Pro d'excellents photophones

La première modification est l'intégration de capteurs à ouverture variable. Un diaphragme (comme l'iris de la porte des étoiles dans Stargate) s'ouvre ou se ferme pour laisser passer plus ou moins de lumière. Cela permet notamment de mieux maîtriser le flou d'arrière-plan tout en améliorant les clichés dans les situations où la luminosité est faible.

Actuellement, les iPhone depuis le 17 Pro ont une ouverture fixe de f/1,78. Rappelons que Samsung proposait une ouverture variable sur les Galaxy S9 et S10 déjà, avant de l'écarter face aux coûts de production élevé et à l'épaisseur que cela ajoutait aux mobiles.

Deuxième nouveauté prévue : un téléobjectif à l'ouverture plus grande. Le chiffre n'est pas indiqué, en sachant que celui des iPhone 17 Pro et Pro Max est de f/2,8. Là aussi, qui dit ouverture supérieure dit plus de lumière sur le capteur, et donc in fine plus de détails sur les photos. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont attendus pour l'automne 2026.

