Cette appli réveille une Nintendo DS dans l’iPhone Duo dès qu’on le plie à moitié

L’émulateur Delta publie sa version 2.0 le jour des premières livraisons de l’iPhone pliable. Posé à moitié ouvert, le Duo affiche le jeu en haut et la zone tactile en bas. L’Apple Pencil prend alors le rôle du stylet de la Nintendo DS.

Depuis qu’Apple a ouvert son magasin aux émulateurs, les jeux rétro ont trouvé leur place sur mobile. Chaque développeur y va de son idée. Un module permet déjà de lire les cartouches Game Boy sur iPhone. Sur une dalle lisse, le confort de jeu reste pourtant très inférieur à celui des boutons physiques, surtout sur les titres qui réclament de la précision. Les consoles à deux écrans posaient jusqu’ici un problème encore plus difficile à résoudre.

Le calendrier tombe bien. Apple a lancé aujourd’hui les premières livraisons de l’iPhone Duo, et une deuxième génération se prépare déjà avec Face ID. Une fois posé à moitié ouvert, l’appareil tient seul sur une table, charnière au milieu. Beaucoup y ont vu la silhouette d’un modèle sorti en 2004. Côté émulation, les joueurs avaient repéré le potentiel bien avant la sortie. Encore fallait-il une application pour en tirer parti.

<blockquote class=”bluesky-embed” data-bluesky-uri=”at://did:plc:t3gwa66seejhfxpr65ptcnsv/app.bsky.feed.post/3myicfdr5q22j” data-bluesky-cid=”bafyreicuvmlyeaggykdo7anfakqgkoarcytloytcyodqm7i2z5pje2akai” data-bluesky-embed-color-mode=”system”><p lang=”en”>2 years and 20 million downloads later… Delta 2.0 is finally here 🚀

It’s our BIGGEST UPDATE EVER 💜

🫧 All-new Liquid Glass design

🎮 Sega Genesis

🏆 RetroAchievements

📖 iPhone Duo support

… and so much more

Available NOW on AltStore PAL and the App Store!<br><br><a href=”https://bsky.app/profile/did:plc:t3gwa66seejhfxpr65ptcnsv/post/3myicfdr5q22j?ref_src=embed”>[image or embed]</a></p>— Delta (<a href=”https://bsky.app/profile/did:plc:t3gwa66seejhfxpr65ptcnsv?ref_src=embed”>@deltaemulator.com</a>) <a href=”https://bsky.app/profile/did:plc:t3gwa66seejhfxpr65ptcnsv/post/3myicfdr5q22j?ref_src=embed”>October 22, 2026 at 8:33 PM</a></blockquote><script async src=”https://embed.bsky.app/static/embed.js” charset=”utf-8″></script>

Delta 2.0 transforme l’iPhone Duo plié en deux en véritable Nintendo DS

Delta a publié sa version 2.0 le jour même, comme l’annonce le studio sur son compte Bluesky. Le haut de l’écran affiche le jeu, la partie basse devient une zone tactile doublée d’une manette. L’Apple Pencil sert de stylet sur les titres Nintendo DS qui en réclament un. Dès que le téléphone passe en position pliée, la bascule intervient toute seule. Rien ne demande de réglage. En main, la sensation se rapproche de la console d’origine, avec la charnière à la place du plastique qui séparait autrefois les deux dalles.

Côté systèmes, la mise à jour ne se limite pas au pliable. Delta accueille en natif la Mega Drive de Sega, avec codes de triche, habillages de manette et sauvegardes instantanées. S’y ajoutent un suivi des succès RetroAchievements et une interface refondue en Liquid Glass. L’application couvre désormais NES, SNES, N64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS et Mega Drive. Elle se télécharge depuis l’App Store partout dans le monde, et depuis AltStore PAL dans l’Union européenne. Sur un Samsung Galaxy Z Fold 8, l’émulation DS donne déjà un résultat comparable, la charnière séparant les deux dalles comme le faisait autrefois la coque de la console portable.