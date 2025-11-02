Ce dimanche, Rakuten fait de l’iPhone 17 la meilleure offre avant le Black Friday !

Ce dimanche, Rakuten lance son code BLACK20 pour fêter le Black November : 20 offerts dès 159 euros d’achat, y compris sur les iPhone. C'est l'occasion parfaite pour profiter de prix mini sans attendre le Black Friday.

Chaque année, la fin novembre rime avec files d’attente, ruptures de stock et bons plans qui partent à la vitesse de l’éclair. Et si, cette fois, vous preniez un peu d’avance ? Ce dimanche, Rakuten ouvre les festivités et lance son Black November : un mois entier de prix cassés sur l'ensemble du site.

Et pour bien commencer le mois, l'enseigne propose ce dimanche uniquement un coupon exclusif : BLACK20 pour 20 € de remise dès 159 € d’achat sur tout le site. Une offre qui tombe à pic pour celles et ceux qui voulaient changer de smartphone sans attendre le Black Friday.

Utilisez ce coupon et vous pourrez profiter de :

Les iPhone 17, 16, 16e et Air à prix cassé : c'est maintenant chez Rakuten

L’iPhone 16e 128 Go, c’est le choix parfait pour celles et ceux qui veulent profiter de la fiabilité Apple sans se ruiner. Léger, fluide et intuitif, il offre une expérience utilisateur simple et rapide, idéale pour le quotidien : appels, photos, vidéos, tout se fait sans effort. Et avec la qualité d’écran typique d’Apple, chaque image est nette et lumineuse.

Découvrir l'iPhone 16e à 499€

L’iPhone 16 128 Go est un peu plus coûteux et propose quelques fonctionnalités et services supplémentaires : un design soigné, un appareil photo Fusion 48 Mpx ultra précis et une autonomie qui tient la distance. C’est un modèle polyvalent, aussi à l’aise pour le travail que pour les loisirs. Il reprend tout ce qui fait le succès de la marque, avec un équilibre parfait entre performance et confort d’usage.

Découvrir l'iPhone 16 à 655€

Plus haut de gamme, l’iPhone Air 256 Go séduit par son espace de stockage généreux et sa puissance remarquable. Parfait pour ceux qui prennent beaucoup de photos, filment en 4K ou jonglent entre plusieurs applis lourdes. Sa légèreté et sa réactivité en font un compagnon de route idéal, aussi élégant qu’efficace.

Découvrir l'iPhone Air à 837,89€

Enfin, l’iPhone 17 256 Go représente le haut du panier, c'est le meilleur d'Apple aujourd'hui. Avec sa nouvelle puce encore plus rapide et son capteur photo retravaillé, il pousse les performances à un niveau supérieur. Les amateurs de jeux, de création de contenu ou de vidéo trouveront là un smartphone qui ne recule devant rien. Ajoutez à cela un écran plus immersif et une fluidité bluffante : vous avez là le modèle de référence pour 2025.

Découvrir l'iPhone 17 à 844,99€

Attention, on ne saurait que trop le répéter : ces offres ne sont valables que ce dimanche 2 novembre. Vous avez donc 24 h pour en profiter et demain, ce sera terminé !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.