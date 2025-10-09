iPhone 17 : le nouveau smartphone d’Apple est 110 € moins cher avec ce code, profitez-en !

Cela fait moins d’un mois que l’iPhone 17 est officiellement sorti en France. Et bonne nouvelle, il est déjà en promotion sur Rakuten. Normalement en vente à 969 €, vous pouvez vous l’offrir pour seulement à 859,99 € seulement. C’est le bon moment pour s’équiper sans se ruiner !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Comme chaque année, le nouvel iPhone arrive avec son lot de nouveautés qui donnent envie de craquer. Bien souvent, c’est le prix élevé des smartphones d’Apple qui va vous retenir puisque la version la moins chère est déjà presque à 1000 euros.

Heureusement, il existe un revendeur chez qui vous pourrez le trouver nettement moins cher : Rakuten. En effet, vous pouvez cumuler en ce moment une baisse de prix et un code promo sur l’iPhone 17 dans sa version de 256 Go. Vendu à 969 euros sur le site officiel d’Apple, ce modèle s’affiche à 879,99 euros sur Rakuten. Et en ajoutant le code promo CLUBR20, vous obtenez 20 euros de réduction supplémentaire immédiate. L’iPhone 17 passe ainsi à 859,99 euros avec la livraison gratuite. Et comme vous êtes sur Rakuten, vous allez aussi pouvoir cagnotter 26,40 euros que vous pourrez utiliser sur un prochain achat. Que demander de plus ?

Quelles sont les nouveautés de l’iPhone 17 ?

Contrairement aux modèles Pro et Pro Max, l’iPhone 17 garde un design similaire à celui de l’iPhone 16. Pour autant, cette nouvelle version cache bien des différences. Ainsi, il tourne la nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres couplée à 8 Go de RAM. Cette puce s’avère à la fois plus puissante et plus économe en énergie ce qui permet d’augmenter nettement son autonomie. On passe à 30 heures d’autonomie sur l’iPhone 17 contre 22 heures sur l’iPhone 16.

L’autre amélioration notable est l’écran qui est à la fois plus grand et plus fluide. En effet, cette nouvelle génération passe sur un écran de 6,3 pouces (contre 6,1 pouces l’année dernière). Et la dalle profite de la fameuse technologie ProMotion pour obtenir un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz. La protection de l’écran est aussi améliorée avec Ceramic Shield 2 qui est trois fois plus résistant aux rayures.

La partie photo n’évolue pas sur le module principal avec un capteur grand-angle de 48 MP qui peut aussi prendre des clichés en ultra grand-angle en 48 MP. On retrouve aussi un téléobjectif x2 de 12 MP. La nouveauté se situe au niveau de la caméra selfie qui passe à 18 MP pour réaliser des autoportraits plus détaillés.