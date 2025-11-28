Black Friday iPhone : derniers jours pour acheter les iPhone 17, 16, Air à prix cassé !

Par Le 28/11/2025 0 com

C'est parti pour le dernier week-end du Black Friday. Si vous avez prévu d'acheter un iPhone à prix cassé, nous avons rassemblé pour vous les meilleures offres du web en ce moment. iPhone 17,  iPhone 16 ou iPhone Air, on vous dit où les acheter au meilleur prix.

Black Friday iPhone 2025

Le Black Friday 2025 ferme bientôt ses portes. C'est l'occasion ou jamais d'acheter un nouvel iPhone moins cher pendant ce marathon de bons plans qui s'achève. L'iPhone 17 de 2025 est ainsi disponible à moins de 830 € sachant qu'il a été lancé à 969 € il y a quelques semaines. C'est quasiment 140 € de moins qu'à sa sortie.

Le modèle de l'année dernière est encore moins cher. L'iPhone 16 est en effet disponible dès 649 € au lieu de 969 € à sa sortie. Les versions Pro et Pro Max des deux modèles sont aussi en promotion, tout comme le tout récent iPhone Air et l'iPhone 16e.

Black Friday : les iPhone sont à prix cassé !

Black Friday : l'iPhone 16e à partir de 499 € au lieu de 719 €

Apple iPhone 16e

Le plus abordable des iPhone de 2025 est encore moins cher à l'occasion du Black Friday. Vous le trouverez au meilleur prix sur Rakuten où il est à disponible à partir de 499 € au lieu de 719 € en ce moment. Ce modèle est le successeur de l'iPhone SE qu'il fait évoluer sur tous les plans, et surtout le design qui est désormais plus moderne et en harmonie avec les iPhone récents.

Apple iPhone 16e
  • orange.fr
    449€
    Découvrir l'offre
  • Rakuten
    479€
    Découvrir l'offre
  • Pixmania FR
    499€
    Découvrir l'offre
  • Darty
    509€
    Découvrir l'offre
  • RueDuCommerce
    535.99€
    Découvrir l'offre
  • Cdiscount
    599€
    Découvrir l'offre
  • Amazon
    599€
    Découvrir l'offre
  • E.Leclerc
    669€
    Découvrir l'offre
  • RED by SFR FR
    669€
    Découvrir l'offre
  • SFR
    669€
    Découvrir l'offre
  • Boulanger
    669€
    Découvrir l'offre
  • Fnac
    669.99€
    Découvrir l'offre
  • Auchan.fr
    671.99€
    Découvrir l'offre
Plus d'offres

iPhone Air à partir de 939 € au lieu de 1 229 €

iPhone Air

Après plusieurs années de quasi stagnation, Apple a pris plus de risque en 2025 avec l'iPhone Air. Ce modèle change des modèles traditionnels par son design tout en finesse. C'est en effet l'iPhone le plus fin d'Apple. Pour autant, il en a dans le coffre puisqu'il embarque la puce A19 Pro toute puissante et dispose d'un bel écran OLED de 6,5 pouces. Au lieu de 1 229 €, Rakuten le propose en ce moment au meilleur prix à 939 €.

iPhone Air au meilleur prix
  • Rakuten
    799€
    Découvrir l'offre
  • RueDuCommerce
    799.99€
    Découvrir l'offre
  • Fnac
    889.89€
    Découvrir l'offre
  • orange.fr
    949€
    Découvrir l'offre
  • Darty
    975€
    Découvrir l'offre
  • Pixmania FR
    1099€
    Découvrir l'offre
  • E.Leclerc
    1146.05€
    Découvrir l'offre
  • Amazon
    1228€
    Découvrir l'offre
  • Cdiscount
    1229€
    Découvrir l'offre
  • Boulanger
    1229€
    Découvrir l'offre
Plus d'offres

iPhone 17 à partir de 829 € au lieu de 969 €

iPhone 17

L'iPhone 17 qui est disponible depuis seulement quelques semaines bénéficie d'une réduction de plus de 100 €. Vous pouvez en effet l'avoir à partir de 829 € au lieu de 969 €. C'est le meilleur prix que vous trouverez en ce moment sur le plus récent des iPhone dans le cadre du Black Friday.

iPhone 17 au meilleur prix
  • orange.fr
    719€
    Découvrir l'offre
  • Rakuten
    849.99€
    Découvrir l'offre
  • Fnac
    920.99€
    Découvrir l'offre
  • RED by SFR FR
    949€
    Découvrir l'offre
  • Darty
    949€
    Découvrir l'offre
  • Cdiscount
    969€
    Découvrir l'offre
  • SFR
    969€
    Découvrir l'offre
  • Boulanger
    969€
    Découvrir l'offre
  • Auchan.fr
    969€
    Découvrir l'offre
  • Amazon
    969€
    Découvrir l'offre
  • Pc Componentes FR
    1270.47€
    Découvrir l'offre
Plus d'offres

iPhone 17 Pro Max à partir de 1299 € au lieu de 1479 €

iPhone 17 Pro Max

On termine cette petite sélection par l'iPhone 17 Pro Max. Le modèle le plus abouti du catalogue d'Apple est aussi moins cher pour le Black Friday. Au lieu de 1479 €, vous pouvez l'avoir à partir de 1379 € sur le site de Rakuten. Cela correspond à une réduction de 180 € qui ne refuse pas sachant que le smartphone a été lancé depuis quelques semaines seulement.

Apple iPhone 17 Pro Max
  • orange.fr
    1179€
    Découvrir l'offre
  • Rakuten
    1329.88€
    Découvrir l'offre
  • RueDuCommerce
    1355€
    Découvrir l'offre
  • Pixmania FR
    1374€
    Découvrir l'offre
  • Fnac
    1399€
    Découvrir l'offre
  • Darty
    1399€
    Découvrir l'offre
  • E.Leclerc
    1479€
    Découvrir l'offre
  • Cdiscount
    1479€
    Découvrir l'offre
  • RED by SFR FR
    1479€
    Découvrir l'offre
  • SFR
    1479€
    Découvrir l'offre
  • Boulanger
    1479€
    Découvrir l'offre
  • Auchan.fr
    1479€
    Découvrir l'offre
  • Amazon
    1479€
    Découvrir l'offre
  • Pc Componentes FR
    1739€
    Découvrir l'offre
Plus d'offres

Voilà pour les meilleures offres disponibles en ce moment sur les iPhone dans le cadre du Black Friday. Cet article sera régulièrement mis à jour jusqu'à la fin de l'opération.


