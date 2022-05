L’iPhone 15 serait le premier à proposer un port USB-C, adieu le Lightning !

La transition d’Apple vers le port USB-C arrive à grands pas. C’est ce qu’affirme Ming-Chi Kuo sur Twitter, en prédisant que l’iPhone 15 sera le premier smartphone de la marque à faire ses adieux au port Lightning. Il ajoute que ce changement pourrait réduire le temps de charge et augmenter la vitesse de transfert des smartphones.



En règle générale, lorsque Ming-Chi Kuo prédit quelque chose, mieux vaut l’écouter avec attention. Le célèbre insider a prouvé à de nombreuses reprises que ses sources sont fiables, au travers d’annonces qui, le plus souvent, se sont révélées juste. Aussi, lorsque ce dernier déclare sur Twitter qu’Apple s’apprête à transitionner à abandonner le port Lightning au profit de l’USB-C d’ici 2023, c’est une petite bombe qui est lâchée auprès des adeptes de la marque.

« Ma dernière enquête indique que le nouvel iPhone de 2023 abandonnera le port Lightning et passera au port USB-C », écrit-il, avant d’ajouter que « l’USB-C pourrait améliorer la vitesse de transfert et de chargement de l’iPhone dans les conceptions matérielles, mais les détails des spécifications finales dépendent encore du support d’iOS. » Après des mois de pression de la part de l’Europe et des utilisateurs, Apple aurait donc fini par céder.

Apple pourrait passer au port USB-C d’ici 2023

En effet, force est de constater que la communauté est désormais prête à se conformer au reste du marché. Les récents iPhone custom comprenant un port USB-C ont rencontré un franc succès lors des ventes aux enchères, donnant une indication intéressante sur l’attente des utilisateurs dans le domaine. « On s’attend à ce que les fournisseurs actuels de l’écosystème d’Apple liés à l’USB-C deviennent des acteurs centraux du marché dans les 1 ou 2 prochaines années », souligne Ming-Chi Kuo.

Sur le même sujet : Le premier iPhone X avec USB-C 100 % étanche sera bientôt vendu aux enchères

Ceci étant dit, rien n’est encore fait. En effet, les rumeurs se contredisent encore sur le sujet. Premièrement, certaines sources suggèrent que l’iPhone 14 Pro serait en réalité le premier à intégrer le port USB-C. De plus, d’autres informateurs ont également avancé l’idée qu’Apple préférerait d’abord passer au 100 % sans fil avant de transitionner à l’USB-C. Enfin, Ming-Chi Kuo lui-même avait déclaré l’année dernière qu’Apple ne prévoyait toujours pas de laisser tomber le Lightning.