M1 Ultra : Apple dévoile son nouveau processeur et c’est monstre de puissance

Apple a présenté une nouveauté de taille lors de sa conférence du 8 mars 2022. Il s’agit du M1 Ultra, son nouveau processeur. Selon les dires de la marque, il est tellement puissant qu’il laisse la concurrence sur le carreau. Il équipera le Mac Studio, ordinateur présenté lors de la même présentation virtuelle.

En 2020, Apple a entamé un processus risqué : concevoir ses propres processeurs afin de se passer des services d’Intel. Deux ans après, la marque propose trois SoC maison sur ses ordinateurs et iPad : le M1, le M1 Pro et le M1 Max. Un quatrième a été dévoilé lors de la conférence virtuelle du 8 mars. Il s’agit du M1 Ultra.

Apple a indiqué que le M1 Ultra était le processeur le plus puissant de son écurie, et pour cause. Ce sont en réalité de deux puces M1 Max combinées avec une interconnexion de 2,5 Tb/s.

Apple présente un petit monstre de puissance

Nous avons donc en théorie le double de ce que propose le M1 Max : un CPU 10 cœurs, un GPU 64 cœurs, 128 Go de RAM au maximum, 114 milliards de transistors. Dans les faits, cela se traduit par une très grande puissance. Apple promet que son M1 Ultra est huit fois plus performant que le M1 classique et plus performant que la plupart des processeurs bureautique du marché.

L’avantage du M1 Ultra est qu’il s’agit d’un processeur ARM, donc moins sujet à la chauffe et surtout moins énergivore. Apple précise aussi que le M1 Ultra consomme 65% de moins qu’un SoC 10 cœurs (sans plus de précision). Au même niveau de consommation (60 Watts), il est même 90% plus performant qu’un CPU 16 cœurs.

Des chiffres qui, dits comme ça, laissent rêveurs. Ne reste maintenant qu’à tester la bête. Ce sera possible avec le Mac Studio, le nouvel ordinateur présenté par la marque lors de sa conférence. Bien entendu, il faudra s’attendre à d’autres produits équipés, mais ce ne sera pas pour tout de suite. En tout cas, le M1 Ultra aura le droit à son galop d’essai avec ce terminal.

En plus du M1 Ultra, Apple a également présenté son nouvel iPad Air ainsi que son iPhone SE nouvelle génération. Bref, il y en a eu pour tous les goûts.