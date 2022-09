Apple Watch Series 8, Ultra et SE : prix, date de sortie, design, nouveautés, tout ce qu’il faut savoir

L'Apple Watch Series 8 apporte de nouvelles fonctionnalités aux montres connectées de la marque américaine, avec un changement très important cette année : l'introduction d'un modèle Ultra équipé d'un boitier plus résistant pour la pratique des sports extrêmes. Une Apple Watch SE 2022 vient également garnir le catalogue de la marque américaine.

Depuis quelques années, Apple se montre assez conservateur quant aux évolutions de ses montres connectées. L'Apple Watch Series 7 était un bon produit, mais qui ne révolutionnait ni le marché ni la gamme, se contentant d'un écran plus grand, sans bouleversements de design ou d'intégration de nouveaux capteurs. Est-ce que la prochaine génération de smartwatches va se montrer plus innovante ? Design, fonctionnalités, nouveautés, nous vous disons tout ce qu'il faut savoir sur l'Apple Watch Series 8. Nous abordons également le cas des Apple Watch Ultra et Apple Watch SE.

Quel est le prix de l'Apple Watch Series 8 ?

Le prix des iPhone 14 a beaucoup augmenté en France par rapport à celui des iPhone 13, voici les tarifs annoncés pour les différentes versions des nouvelles Apple Watch :

Apple Watch SE : à partir de 299 euros

Apple Watch Series 8 : à partir de 499 euros pour la version GPS, ou 619 euros pour la version cellulaire

pour la version GPS, ou pour la version cellulaire Apple Watch Ultra : à partir de 999 euros

Il s'agit des prix minimums, qui peuvent augmenter selon les options de connectivité, le matériau du boîtier ou encore le type de bracelet choisi.

Quand sort l'Apple Watch Series 8 ?

Les différents modèles d'Apple Watch Series 8 sont annoncés au cours d'une keynote organisée le 7 septembre 2022, lors de laquelle les iPhone 14 font figure de vedettes. La firme de Cupertino respecte souvent le même calendrier pour le lancement de ses produits : ils sont commercialisés le deuxième vendredi suivant leur officialisation, soit 10 jours plus tard. La date de sortie des Apple Watch Series 8 est donc programmée pour le 16 septembre 2022. L'Apple Watch SE sera également disponible à cette date. L'Apple Watch Ultra sera quant à elle commercialisée une semaine plus tard, le 23 septembre.

Quel écran et quel design pour l'Apple Watch Series 8 ?

Le design général de l'Apple Watch Series 8 est très proche de celui de l'Apple Watch Series 7. On conserve donc les tranches rebondies ainsi que la molette à droite. En ce qui concerne l'écran, le groupe américain mise sur des boîtiers de 41 et 45 mm, avec deux choix de matériaux : aluminium ou acier inoxydable. Les coloris standards se limitent au noir, au rouge, au bronze et à l'argent. Des éditions spéciales Nike et Hermès sont aussi prévues.

Nouvelle puce et performances en hausse pour l'Apple Watch Series 8

Pour cette nouvelle génération de montres connectées, la marque à la pomme a développé un SoC délivrant des performances encore plus élevées : l'Apple S8. Celui-ci garantit une fluidité encore plus impressionnante ainsi qu'une meilleure gestion du multitâche. Plus puissante, la puce va aussi mettre ses capacités de calcul à dispositions des algorithmes pour rendre les mesures sportives et de santé plus précises.

Quelle est l'autonomie de l'Apple Watch Series 8 ?

Rien ne vaut les tests pour mettre à l'épreuve l'autonomie réelle d'un terminal, mais les premières informations à ce sujet invitent à l'optimisme. La nouvelle puce qui équipe les montres Apple Watch de la Series 8 n'est pas seulement plus performante, elle est aussi plus efficace d'un point de vue énergétique. La montée en puissance n'induit donc pas de baisse d'autonomie par consommation d'énergie supérieure.

De plus, Apple introduit un nouveau mode de basse consommation pour étendre l'autonomie de la batterie des Watch 8. Ce mode est évolué puisqu'il permet de profiter de sa montre connectée presque de manière normale, alors certaines marques suppriment la quasi totalité des options de leur montre pour améliorer leur endurance. La plupart des fonctionnalités et applications de l'Apple Watch resteront ainsi accessibles, le mode économie d'énergie se chargeant seulement de réduire les performances générales et de mettre à l'arrêt les processus d'arrière-plan.

Apple annonce une journée d'utilisation en usage modéré et jusqu'à 36 heures avec l'activation du mode de basse consommation. Cela ne change pas, l'autonomie reste un point faible de l'Apple Watch.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de l'Apple Watch Series 8 ?

Comme pour l'Apple Watch Series 7, l'Apple Watch Series 8 a fait l'objet de nombreuses rumeurs quant à l'intégration de nouveaux capteurs et de nouvelles métriques. Mais encore une fois, les innovations ne se bousculent pas vraiment. Il n'y a par exemple pas de mesure de la tension artérielle. Apple travaille dessus, mais le développement d'une telle fonction est compliqué. Un temps évoqués, il n'y a pas non plus de tensiomètre ni de capteur de glycémie sur l'Apple Watch Series 8. D'ailleurs, ces capteurs ne devraient pas voir le jour l'année prochaine non plus pour les Apple Watch Series 9. Il faudra attendre au moins jusqu'en 2024 pour les voir débarquer sur les smartwatches d'Apple.

L'Apple Watch Series 8 bénéficie par contre d'un capteur de température corporelle. Celui-ci n'est pas capable d'afficher la température exacte du corps, la température de la peau variant trop selon l'environnement. Mais l'Apple Watch va tout de même détecter des situations à risque et envoyer des notifications aux utilisateurs, leur conseillant de prendre leur température en bonne et due forme pour vérifier s'ils n'ont pas de fièvre. La détection d'une hausse de température peut également être le signe de l'entrée en période d'ovulation chez la femme.

La montre connectée est désormais capable de détecter les accidents de circulation en se basant la force de l’impact. Elle pourra contribuer à appeler automatiquement les secours et à envoyer la position de l'accident pour permettre une intervention plus rapide.

Une Apple Watch Series 8 Ultra pour les grands sportifs

iPhone, MacBook, AirPods… de nombreux appareils Apple sont déclinés en versions Pro. Vendus plus cher, ils apportent des fonctionnalités avancées dont n'ont pas besoin tous les utilisateurs, mais qui répondent à une certaine demande de consommateurs plus exigeants. Les montres connectées étaient jusqu'ici épargnées, mais l'Apple Watch va enfin avoir droit à son modèle ultime. Il ne s'agit pas d'une Apple Watch Pro cette fois, mais d'une Apple Watch Ultra, une dénomination déjà utilisée par Samsung, entre autres.

L’Apple Watch Ultra joue la carte du sport extrême, avec un boîtier en titane plus robuste que l'aluminium des autres Apple Watch, et plus résistant aux chocs et aux rayures. Des bracelets spéciaux sont également prévus pour ce modèle, même s'il sera compatible avec ceux des Apple Watch classiques. Le design de l'Apple Watch Ultra va subir quelques modifications, avec notamment l'intégration d'un nouveau bouton sur le côté gauche. Celui-ci, programmable pour lancer une manipulation de son choix, permet de naviguer et de déclencher des actions plus facilement en pleine action qu'avec l'écran tactile de la smartwatch.

Comme sur l'Apple Watch Series 7, les bords sont arrondis et non plats. Ce modèle Ultra est aussi plus massif. Il dispose d'un écran de plus grande taille, atteignant 49 mm, et plus lumineux, jusqu'à 2000 nits, pour mieux voir l'affichage pendant une activité en plein soleil. Ce format plus important permet à Apple d'équiper la montre d'une batterie plus conséquente, améliorant sensiblement l'autonomie de la montre : jusqu'à 60 heures, selon les dires d'Apple.

L'Apple Watch Ultra jouit aussi de quelques fonctionnalités supplémentaires et exclusives, même si elle partage un grand nombre de caractéristiques avec l'Apple Watch Series 8. On note un mode suivi de GPS pour éviter de se perdre, un mode sirène qui fait sonner la montre en cas de danger, ou encore un mode pour la plongée, qui aide les utilisateurs à appréhender les paliers de décompression.

Apple Watch SE : une nouvelle smartwatch à petit prix

La nouvelle Apple Watch SE reprend le design de son prédécesseur de la gamme, avec des boîtiers de 40 et 44mm empruntés à l'Apple Watch Series 4. Un choix qui permet de proposer un prix attractif pour la montre connectée d'entrée de gamme d'Apple, comme le fait le constructeur avec son iPhone SE, qui reprend lui aussi le châssis d'un produit vieux de plusieurs années.

Cette mouture 2022 bénéficie tout de même d'une puce renouvelée, l'Apple S8, comme les derniers modèles, qui vient donner un coup de boost aux performances de l'Apple Watch SE. Celle-ci ne se distingue par contre pas au niveau de l'endurance, puisqu'elle reste bloquée à 18 heures d'autonomie.

Quelles sont les nouveautés de watchOS 9 ?

L'Apple Watch Series 8 sera lancée nativement sous watchOS 9, la dernière mise à jour majeure du système d'exploitation d'Apple pour montres connectées. Cette version prend en charge plus de mesures d'entraînement, comme les zones de fréquence cardiaque, ainsi que certaines données spécifiques à la course à pied. Le mode d'activité Running calcule désormais l'oscillation verticale, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol et la puissance (en watts). Vous êtes aussi encouragés à battre vos records sur vos parcours fréquents, des alertes vocales vous aidant à maintenir le rythme nécessaire à l'amélioration de vos performances. Une nouvelle fonction de récupération cardio affiche des estimations sur les temps de récupération après une promenade, une course ou une randonnée en extérieur.

watchOS 9 améliore aussi son suivi du sommeil, avec des cycles plus précis entre sommeil paradoxal, sommeil léger et sommeil profond. Le triathlon est mieux pris en compte, avec la possibilité de basculer rapidement du vélo à la natation et à la course à pied. Un rappel de prise des médicaments est également mis à disposition des utilisateurs, avec une interface pour configurer des horaires et des rappels personnalisés pour chaque médicament. Pour les ajouter à l'application concernée, il suffit de scanner la boîte de médicaments. Enfin, une alerte hebdomadaire renseigne le temps passé en fibrillation auriculaire.