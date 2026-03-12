L’iPhone 14 est de retour à 299 € seulement, mais ça ne va pas durer !

Les smartphones récents avec des caractéristiques avancées sont généralement hors de prix, mais en choisissant un modèle d’une précédente génération, on peut trouver de belles pépites accessibles. C’est le cas de l’iPhone 14 qui est actuellement proposé à 299,99 € seulement sur Certideal, la plateforme française spécialiste des iPhone reconditionnés. C’est un super prix !

Les smartphones d’Apple ont la particularité de rester compétitifs plusieurs années grâce à leurs caractéristiques haut de gamme. L’iPhone 14 ne fait pas exception. Ce modèle dispose en effet d’une fiche technique qui tient encore la route en 2026.

Sorti il y a 3 ans au prix de 869 €, il est actuellement à prix cassé sur Certideal. Vous pouvez en effet vous l'offrir à partir de 299,99 € seulement en choisissant une couleur surprise avec un espace de stockage de 128 Go. Vous avez une préférence pour le coloris ? Il est tout à fait possible de choisir un modèle spécifique pour quelques euros de plus. L’iPhone 14 Minuit, plus passe partout, est par exemple proposé à 314,99 €. C’est tout simplement un prix sacrifié pour un smartphone de la marque à la pomme !

Pourquoi faire le choix du reconditionné sur Certideal ?

Certideal, la plateforme Française spécialiste des iPhone reconditionnés, les récupère directement auprès des opérateurs. Ils s’assurent ainsi que les smartphones n’ont eu qu’un seul propriétaire.

Chaque appareil est ensuite testé et réparé en interne par les experts avant d’être mis en vente avec une garantie de 30 mois. Si finalement vous n’êtes pas satisfait, Certideal vous rembourse si vous retournez votre smartphone dans un délai de 30 jours. Ainsi, vous pouvez faire vos achats en toute confiance.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 14 ?

L’iPhone 14 est un smartphone puissant qui offre aujourd’hui encore une expérience fiable et fluide. Il est capable de réaliser des tâches exigeantes sans aucun ralentissement. Il embarque en effet une puissante puce A15 Bionic qui est à la fois performante et économe en énergie. Sa batterie de 3279 mAh vous offre d’ailleurs jusqu’à 20 heures d’utilisation, soit une autonomie amplement pour tenir toute une journée sans avoir à recharger votre smartphone.

Pour l’écran, l’iPhone 14 ne déçoit pas. Il est doté d’un magnifique écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces qui profite d’une définition de 2532 x 1170 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Enfin, côté photo, cet iPhone ne déçoit pas, surtout à ce prix ! Il est équipé d’un capteur avant de 12 MP pour des selfies nets et détaillés ainsi que d’un grand angle de 12 MP à l’arrière accompagné d’un ultra grand-angle également de 12 MP.