Avec cet iPhone 14 à -56%, vous économisez 489 euros et obtenez 30 mois de garantie

L'iPhone 14 reconditionné (en parfait état) à moins de 380 euros avec 30 mois de garantie : c'est l'offre immanquable qu'on vous a trouvé chez Certideal.

Je profite de l'offre maintenant

Vous en avez marre de payer le prix fort pour un iPhone ? Bonne nouvelle : l'iPhone 14 est dispo à 379,99 euros chez Certideal, contre 869 euros en neuf. On parle ici de 489 euros d'économie, soit 56% de réduction.

En prime, pour le Black Friday, Certideal propose le code BLACK20 pour 20€ de remise sur tout le site ! L'iPhone 14 vous revient alor à seulement 359,99 euros.

Comment est-ce possible ? Il est reconditionné ! Mais attention, il est en état Parfait, c'est-à-dire comme neuf, avec zéro rayure visible. Et si vous préférez étaler votre paiement, c'est 19,35 euros par mois pendant 24 mois avec Younited. Simple, direct, efficace.

30 mois de garantie, un SAV français et zéro prise de tête

Ce qui change tout avec Certideal, c'est le sérieux du reconditionnement. L'iPhone 14 est remis à neuf directement en France par des techniciens qualifiés, avec 10 ans d'expertise derrière. Concrètement, chaque appareil est testé, vérifié et contrôlé selon des standards stricts. L'état Parfait garantit zéro rayure, zéro défaut visible. Vous recevez un iPhone qui ressemble à un neuf, point final.

Mais le vrai avantage, c'est la garantie 30/30 : 30 jours pour changer d'avis si l'appareil ne vous convient pas, et surtout 30 mois de garantie complète. C'est bien plus que les 12 mois d'un iPhone neuf. En cas de problème, le SAV français intervient rapidement grâce au contact direct avec l'atelier. L'iPhone est aussi débloqué tous opérateurs, donc libre à vous de choisir votre forfait. Et cerise sur le gâteau : Certideal rachète votre ancien smartphone pour réduire encore la facture.

Je découvre le Black Friday chez Certideal

L'iPhone 14 : un smartphone qui refuse de vieillir

L'iPhone 14 reste une valeur sûre grâce à la puce A15 Bionic qui assure une fluidité exemplaire pour tous les usages quotidiens : navigation, réseaux sociaux, vidéos, gaming. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces offre un affichage lumineux et précis, parfaitement lisible même en plein soleil. Surtout, Apple garantit encore plusieurs années de mises à jour iOS, ce qui signifie que votre iPhone 14 restera compatible avec les dernières applis et fonctionnalités jusqu'en 2027-2028 minimum. En clair : c'est un appareil conçu pour durer, avec une qualité de fabrication irréprochable et une certification IP68 qui résiste à l'eau.

Autre avantage de taille : son autonomie. Il peut tenir jusqu'à deux jours complets en usage mixte, ce qui est remarquable pour un smartphone de ce format. Côté photo, le double capteur de 12 Mpx reste très performant au quotidien grâce au Photonic Engine qui améliore nettement les clichés en basse lumière. Certes, il n'a pas le capteur 48 Mpx des modèles plus récents, mais pour la majorité des utilisateurs qui postent sur Instagram ou prennent des photos de famille, la différence est minime. C'est exactement ce qu'il faut pour quelqu'un qui veut un iPhone fiable, puissant et endurant, sans payer le prix fort d'un modèle dernier cri.

J'achète l'iPhone 14 à -57%

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Certideal.