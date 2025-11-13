Black Friday : l’iPhone 15 débarque chez CertiDeal dès 469,99 euros, et il fait un carton !

Envie d’un iPhone sans dépenser une fortune ? Le Black Friday est l’occasion rêvée : chez CertiDeal, l’iPhone 15 reconditionné démarre à moins de 470 euros seulement avec le code BLACK15.

Difficile de résister à un iPhone quand il devient enfin accessible. Pour le Black Friday, CertiDeal propose une offre qui fait clairement la différence : l’iPhone 15 reconditionné dès 469,99 euros avec le code promo BLACK15.

Un prix canon pour un modèle récent, puissant et garanti, parfait si vous rêvez d’un smartphone Apple sans dépenser le prix du neuf.

Voici les prix selon l’état du téléphone :

État correct : 469,99 euros avec le code BLACK15

: 469,99 euros avec le code Très bon état : 498,99 euros avec le code BLACK15

: 498,99 euros avec le code Parfait état : 509,99 euros avec le code BLACK15

: 509,99 euros avec le code État premium : 571,99 euros avec le code BLACK15

L'iPhone 15 : un smartphone toujours aussi performant

Sorti en 2023, l’iPhone 15 reste un excellent choix pour ceux qui veulent un smartphone fluide, rapide et endurant. Il embarque la puce A16 Bionic, reconnue pour ses performances exceptionnelles, et une RAM de 8 Go pour une réactivité à toute épreuve.

Son écran OLED de 6,1 pouces offre une image nette et lumineuse, idéale pour regarder des vidéos, jouer ou simplement naviguer. Côté photo, le capteur principal de 48 Mpx assure des clichés précis, même en basse lumière, tandis que la caméra frontale 12 Mpx garantit de superbes portraits et visioconférences.

C'est dangereux d'acheter en reconditionné ?

Acheter un iPhone reconditionné, c’est bien. Le faire chez CertiDeal, c’est encore mieux. Tous les appareils sont testés, nettoyés et remis à neuf en France dans un atelier spécialisé. Vous bénéficiez d’une garantie de 30 mois, de 30 jours pour changer d’avis, et d’une batterie vérifiée à plus de 80 % de sa capacité (ou neuve en option).

Les iPhone 15 CertiDeal sont débloqués tous opérateurs et livrés avec un câble de charge et un outil d’éjection SIM.

CertiDeal, la référence française du reconditionné

Depuis plus de 10 ans, CertiDeal s’impose comme l’acteur de confiance du reconditionné en France. L’entreprise gère tout elle-même : contrôle, réparation, revente et service après-vente, le tout depuis ses ateliers français.

Avec sa formule 30/30 (30 jours pour changer d’avis, 30 mois de garantie), son SAV local et le rachat immédiat de votre ancien appareil, CertiDeal rend l’achat reconditionné simple, sûr et durable.

Résultat : un iPhone 15 comme neuf, garanti, à prix doux, et une vraie alternative au neuf pour le Black Friday.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CertiDeal.