L’iPhone 12 est lancé, Xiaomi loupe sa comm’, la RTX 3090 peut tout pirater, le récap de la semaine

Apple a enfin dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, Xiaomi s’est planté en tentant de réagir et la dernière carte graphique de NVIDIA est sur le point de démocratiser le hacking… Retour sur les grosses actus de la semaine !

Pas toujours facile de rebondir sur les grosses annonces des géants de l’industrie. Alors qu’Apple a animé sa traditionnelle cérémonie annuelle, Xiaomi a attisé la colère des internautes en voulant se moquer de son concurrent américain. Pendant ce temps, la Justice oblige désormais à fournir son code déverrouillage de smartphone, UFC Que Choisir a démonté les écouteurs sans fil de Lidl et les cartes graphiques s’apprêtent à rendre le cracking grand public. On vous débriefe les grosses annonces de la semaine.

Apple révèle les quatre iPhone 12

Lors de sa keynote mardi dernier, la marque à la pomme a enfin annoncé la sortie de sa nouvelle gamme de smartphones, les premiers compatibles 5G. Cette année, ce sont quatre modèles que vont s’arracher les afficionados : un iPhone 12 compact avec un écran 5,4″, deux modèles intermédiaires avec un écran 6,1″ et l’iPhone 12 Pro Max doté d'un écran 6,7″. Chacun est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR, et d'une nouvelle puce A14 Bionic, le « SoC le plus rapide du monde » selon Apple. Deux grandes nouveautés cette année : la présence d’un capteur LiDAR sur les deux modèles haut de gamme, qui améliore les rendus en réalité augmentée et les photos de nuit ; et le chargeur sans fil MagSafe, accompagné de plusieurs accessoires, voué à remplacer les chargeurs USB-C. En bref, voici la gamme tarifaire des nouveaux iPhone :

iPhone 12 Mini (disponible le 06/11 en précommande) : à partir de 809 euros

iPhone 12 (disponible le 16/10 en précommande) : à partir de 909 euros

iPhone 12 Pro (disponible le 16/10 en précommande) : à partir de 1159 euros

iPhone 12 Pro Max (disponible le 06/11 en précommande) : à partir de 1259 euros

La loi oblige à donner son code de déverrouillage à la police

Suite à l’affaire Malik B., qui avait échappé à la prison après avoir refusé de déverrouiller les trois smartphones en sa possession, la Cour de Cassation a décidé de revenir sur son cas en redéfinissant le code de déverrouillage comme une clé de chiffrement. Or, selon celle-ci, « toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie […] est tenue de remettre ladite convention aux autorités judiciaires”. Dorénavant, les autorités pourront donc vous ordonner de leur fournir le code de déverrouillage de votre smartphone, et tout refus sera considéré comme illégal.

Xiaomi tente le troll, ça tourne mal

Suite à l’annonce clivante d’Apple de retirer les chargeurs des boîtes d’iPhone 12 pour laisser la part belle au chargeur sans fil Magsafe, Xiamo a souhaité retourner la nouvelle a son avantage… avant de finalement s’attirer les foudres des internautes. Au cours d’une vidéo postée sur son compte Twitter, la marque montre que, elle, « n'a pas sorti quoi que ce soit de la boîte du Mi 10 T Pro ». Seulement voilà : Apple avait prévu le coup en évoquant des raisons écologiques pour expliquer son choix. Résultat, Xiaomi s’est vue accusée se ficher de l’environnement et de la qualité de ses produits. D’autres ont également souligné la tendance qu’ont les smartphones Android à se résigner aux innovations imposées par Apple, en prenant pour exemple la disparition du port jack. Au moins, on peut dire que si Xiaomi a cherché à générer de l’engagement, c’est réussi…

UFC Que Choisir qualifie les Airpods de Lidl de « catastrophiques »

Toujours à flairer les bons coups, Lidl nous annonçait il y a quelques semaines la sortie de ses écouteurs sans fil largement inspirés des Airpods. Mais à quelques jours seulement de leur lancement le 19 octobre, l’UFC Que Choisir a sorti un rapport pour le moins direct sur le futur produit. “Le son est étriqué, coincé entre des aigus agressifs et des basses déformées par la saturation. Les écouteurs n’offrent aucune dynamique. » déclare l’association, avant de tout de même leur reconnaître quelques qualités comme leur autonomie de 6h (contre 5h en moyenne pour les Airpods) et sa recharge rapide. Elle conseille ainsi de n’en faire qu’un usage occasionnel.

La GeForce RTX 3090 en passe de devenir l’outil préféré des hackers

La dernière carte graphique de NVIDIA fait des prouesses même là où on ne l’attend pas. L'éditeur de Passcovery, un programme capable de retrouver les mots de passe de fichiers Office, OpenOffice, Zip, PDR et bien d’autres a en effet trouvé un moyen de détourner la technologie pour améliorer les performances de son logiciel. La carte graphique se révèle ainsi utile pour les procédures de bruteforce, une technique qui consiste à essayer toutes les combinaisons de mot de passe pour de trouver la bonne. Passcovery annonce être passé de 3,4 millions de combinaisons testées par seconde à 669 millions de mots de passe et ce, « seulement » avec la GTX 1060. Avec ces résultats, on peut facilement imaginer la démocratisation du cracking de mot de passe à l’avenir, soit une bonne raison de s’assurer que les vôtres soient uniques, complexes et protégés par l’authentification à double facteur.

Tous nos tests de la semaine

Au programme des tests de cette semaine : l’Apple Watch SE, le OnePlus 8T et le Pixel 5. Avec sa dernière montre connectée, Apple cherche à séduire les hésitants avec un tarif intéressant de 299€, auquel s’ajoutent des performances agréables et un écran lisible en toutes circonstances. En somme, on retrouve toutes les qualités de l’iPhone SE autour de son poignet. Le dernier-né de chez OnePlus a lui aussi fait sensation à la rédaction avec son magnifique design, la surpuissance d’Oxygen OS et son prix très attractif de 599€, 699€ pour sa gamme supérieure. Le Pixel 5 a quant à lui également créé la surprise, moins positive cependant. La stratégie de Google de remplacer le SoC par un milieu de gamme étonne, tout autant que la disparition de la reconnaissance faciale. Le smartphone se rattrape cependant sur son autonomie satisfaisante et un traitement photo au top. 629€ tout de même.