Les AirPods de Lidl sont une catastrophe, juge l’UFC-Que Choisir

Les “AirPods” développés par Lidl et Silvercrest viennent de passer sur le banc de test de l'UFC-Que Choisir. L'association de défense des consommateurs ne s'est pas montrée tendre avec les écouteurs sans fil low cost. Dans son test, l'UFC juge tout simplement l'accessoire “catastrophique” malgré quelques bons points.

Il y a quelques semaines, Lidl levait le voile sur des écouteurs sans fil façon AirPods au prix de seulement 24,99€. Conçus par Silvercrest (marque de Lidl), ils s'inspirent largement du design des écouteurs à succès d'Apple. Peu après l'annonce, une poignée de médias ont pu tester les écouteurs avant leur sortie dans les magasins.

Ce 10 octobre 2020, l'UFC-Que Choisir a notamment publié un test complet des écouteurs de Lidl et Silvercrest. Sans surprise, l'association que estime “la qualité audio est catastrophique”. 7 fois moins cher que les Airpods d’Apple, les écouteurs low cost ne sont pas destinés aux mélomanes.

Les seuls bons points des AirPods de Lidl : l'appairage facile et l'autonomie

“Le son est étriqué, coincé entre des aigus agressifs et des basses déformées par la saturation. Les écouteurs n’offrent aucune dynamique et d’une façon générale, le taux de distorsion dans les graves est tel que le son devient confus et abîmé” détaille l'UFC-Que Choisir. Comme on pouvait s'y attendre, les écouteurs Silvercrest ne sont pas destinés aux oreilles les plus aguerries. D'après l'associations, les “AirPods” de Lidl doivent donc être réservés à un dépannage occasionnel.

Néanmoins, les écouteurs n'ont pas que des défauts. L'UFC-Que Choisir a ainsi été positivement surpris par l’appairage facile et l’autonomie de l'accessoire. Comme sur les AirPods originaux, il suffit de glisser les écouteurs dans les oreilles et d'activer la connexion bluetooth sur son smartphone pour se connecter.

“Nous avons mesuré plus de 6 heures d’autonomie (à 80 dB) pour les écouteurs Lidl quand les Airpods d’Apple tiennent 4 h 52, les Airpods Pro 5 h 16. Une recharge complète dans le boîtier ne prend que 52 minutes, ce qui est, là aussi, un bon résultat” souligne l'association de défense des consommateurs. Tout n'est donc pas à jeter.

“Les écouteurs Silvercrest sont rudimentaires. Mais les quelques fonctions proposées sont correctement réalisées” conclut l'UFC-Que Choisir. Les “AirPods” façon Lidl débarqueront dans les magasins dès le 19 octobre 2020. On attend votre avis sur ces écouteurs low cost dans les commentaires ci-dessous.

