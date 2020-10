iPhone 11, SE (2020) et XR : comme pour l’iPhone 12, le chargeur disparaît de la boite

Le contenu des boites des iPhone 11, SE (2020) et XR va lui aussi changer. Comme avec l'iPhone 12, Apple a décidé de retirer le chargeur de la boite des smartphones précédents cités. Le constructeur veut appliquer cette mesure écologique sur davantage de smartphones.

Si vous suivez l'actualité Android et iOS, vous savez probablement qu'Apple a présenté hier lors de sa Keynote les nouveaux iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Au programme, la compatibilité 5G tant attendue, la présence du scanner LIDAR, un ensemble photo/vidéo de haut vol à même de séduire les cinéastes, sans oublier l'intégration de la nouvelle puce A14 et des chargeurs sans fil MagSafe.

Pour rappel, ces chargeurs aimantés permettent d'aligner correctement l'iPhone sur votre dock de recharge sans fil. La gamme MagSafe sera composée de nombreux accessoires, parmi un porte-carte, des coques de protection, ou encore une double station de recharge pour iPhone et Apple Watch.

Apple généralise la suppression du chargeur et des écouteurs

Au sujet de la recharge justement, Apple a fait grincer quelques dents en annonçant qu'elle ne fournirait plus de chargeur et d'écouteurs dans la boite des iPhone 12. Or, on apprend ce mercredi 14 octobre 2020 que la firme de Cupertino compte appliquer cette mesure sur d'autres smartphones, en l'occurrence les iPhone 11, iPhone SE (2020) et iPhone XR. Les utilisateurs qui voudront donc acquérir un iPhone 11 ou iPhone XR neuf devront donc se passer de chargeur et d'écouteurs.

Pour la marque à la pomme, il s'agit d'une mesure avant tout écologique. En enlevant le chargeur du packaging, Apple peut réduire le format des boites. Résultat : +70% de smartphones sur une palette, moins de camions nécessaires pour l'acheminement et un meilleur bilan carbone. En outre, Apple veut également freiner la fabrication de chargeurs, dont les matériaux sont extrêmement polluants.

La France fera d'ailleurs figure d'exception à cette mesure, puisque l'article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques contraint les constructeurs à livrer des écouteurs avec leurs smartphones. Ce pour éviter l'exposition prolongée aux ondes émises par nos appareils.

Si vous comptez devenir un utilisateur iOS pour la première fois avec l'iPhone 12, il faudra donc acheter un chargeur. La boutique officielle d'Apple propose le chargeur 20W au prix de 25€, mais sachez que d'autres constructeurs tiers proposent également des chargeurs compatibles.

Source : GSM Arena