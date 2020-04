Jeux vidéo : plus de 6 500 titres Windows sont jouables sur Linux grâce à Proton

Proton, le logiciel de Valve, permet désormais de faire tourner 6 500 jeux Windows sur Linux. Un joli score pour une application lancée il y a à peine deux ans.

En aoĂ»t 2018, l’Ă©diteur Valve lançait Proton, un outil intĂ©grĂ© Ă Steam Play permettant de lancer des jeux Windows sur Linux. BasĂ© sur Wine (qui existe sur de nombreuses plateformes, dont Android), cet outil en aura parcouru, du chemin : Ă l’Ă©poque seuls 27 jeux avaient testĂ© et certifiĂ©s comme Ă©tant pleinement compatibles. Très rapidement, la base de donnĂ©es ProtonDB a vu ses statistiques exploser. Deux mois plus tard, elle recensait plus de 2 500 titres pris en charge. Aujourd’hui elle en compte plus du double. Et ce chiffre ne fait que s’accroĂ®tre de mois en mois.

Proton ajoute au moins 100 jeux par mois Ă sa base de titres compatibles

DĂ©but avril, les auteurs de la base de donnĂ©es ProtonDB avaient testĂ© plus de 11 100 jeux Windows sur Linux. Parmi eux, 5 600 ont obtenu la certification « Platinum », une sorte de label qui leur assure une parfaite jouabilitĂ©. De quoi profiter d’une bonne partie de la ludothèque de Steam sans ĂŞtre obligĂ© d’installer le système d’exploitation de Microsoft sur son PC, et de basculer de l’un Ă l’autre. En outre, chaque mois, ce sont plus d’une centaine de titres qui sont ainsi ajoutĂ©s Ă la liste des titres compatibles.

Le label Platinum est extrĂŞmement strict : il n’est attribuĂ© qu’aux jeux qui ne nĂ©cessitent qu’un seul clic pour ĂŞtre lancĂ©s. En consĂ©quence de quoi, le chiffre ne prend pas en considĂ©ration les jeux qui nĂ©cessitent une petite modification, comme lorsqu’il s’agit de changer le nom d’un exĂ©cutable dans un dossier, par exemple. Certains titres sont fonctionnels et en cours de validation. Parmi eux, on trouve des hits comme The Witcher 3 Wild Hunt, No Man’s Sky ou encore Grand Theft Auto V.

En rĂ©alitĂ©, le nombre de titres jouables grâce Ă Proton est bien plus Ă©levĂ© que les 5 600 annoncĂ©s par l’Ă©quipe de ProtonDB plus tĂ´t dans le mois. Ă€ l’heure actuelle, le site officiel affiche un score de 6 502 jeux fonctionnels, parmi 12 893 testĂ©s. La communautĂ© d’utilisateurs de Proton Ă©tant extrĂŞmement active, chaque problème rencontrĂ© est rapportĂ© sur le site. Et le logiciel Ă©tant en constante Ă©volution, l’Ă©quipe de dĂ©veloppeurs de Valve se charge ensuite de le rĂ©soudre dans les plus brefs dĂ©lais. Les joueurs sous Steam Play / Proton pourront-ils bientĂ´t se passer de Windows et rester dĂ©finitivement sous Linux ? C’est bien parti pour !

Source : ProtonDB