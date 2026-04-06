Ce jeu tourne-t-il sur mon PC ? Steam va afficher un framerate approximatif avant l’achat

Valve travaille sur une fonctionnalité permettant à Steam d'indiquer un framerate approximatif pour les jeux en fonction de la configuration du PC du joueur. Celui-ci pourrait alors décider plus facilement s'il doit acheter un titre.

Steam
Crédits : 123RF

Pas certain qu'un jeu va tourner convenablement sur votre bécane ? Il est possible de l'acheter sur Steam, puis de demander un remboursement si l'expérience n'est pas à votre convenance, mais ce procédé représente une perte de temps pour le joueur et une charge inutile pour le système de demande de remboursement de la plateforme. Pour éviter ces situations, Valve semble développer un outil capable d'estimer le framerate attendu pour un jeu sur votre configuration PC spécifique.

En analysant le code de SteamDB, on trouve des lignes de caractères décrivant une fonctionnalité de ce type. “Steam vous indiquera bientôt combien de FPS vous pourriez obtenir en fonction des caractéristiques de votre PC, en se basant sur d'autres utilisateurs Steam disposant de matériel similaire”, explique LambdaGeneration.

Comment Steam va estimer le framerate des jeux ?

Steam semble prendre en compte trois éléments pour déterminer le framerate approximatif d'un jeu sur un ordinateur : le CPU, le GPU et la RAM. L'utilisateur obtiendrait ainsi une information personnalisée, alors que les configurations minimales et recommandées communiquées par les éditeurs ont perdu de leur sens depuis de nombreuses années maintenant.

La grande question est de savoir comment cet outil va gérer la possibilité pour le joueur de régler précisément la qualité graphique de ses jeux. Sur PC, on peut choisir entre plusieurs profils graphiques (faible, moyen, élevé, ultra…), et plus la qualité est haute, plus le framerate est faible. Ces dernières années, les réglages se sont encore complexifiés avec l'arrivée des technologies de mise à l'échelle de l'image (DLSS chez Nvidia et FSR chez AMD), ainsi qu'avec le ray tracing. On ne sait pas comment l'estimation de FPS prendra en compte tous ces facteurs.

Depuis quelque temps, certains utilisateurs ont vu apparaître ce message : “Pouvons-nous collecter des données de fréquence d'images anonymisées lorsque vous jouez à des jeux et que vous êtes connecté avec votre compte Steam ? Ces données nous aident à mieux comprendre la compatibilité des jeux et à améliorer Steam”. Cela semble confirmer la disponibilité prochaine d'une telle fonction.


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